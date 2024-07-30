Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Başladı - Son Dakika
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Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Başladı

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Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin 35'incisi başladı. Festivalin ilk gününde şarkıcı Buray sahne aldı. 29 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek festival çok sayıda sanatçıya ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, festivalin amacının eski Şile'ye, köklerimize geri dönmek olduğunu belirtti. Festivalde kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri, konserler, tiyatro, söyleyişler, Şile Bezi defilesi ve sergiler yer alacak. Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Bezi'nin ülkemizin önemli kültür değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Şile Belediye Başkanı Kabadayı ise festivallerin özgünlüğüne kavuşacağını ve eski Şile'yi canlandırmak için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

30.07.2024 11:13
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Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin 35'incisi başladı. Festivalin ilk gününde şarkıcı Buray sahne aldı. 29 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek festival çok sayıda sanatçıya ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Etkinlikte konuşan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "35 yaşına kavuşan festivalimizde amacımız eski Şile'ye, köklerimize geri dönmek. Defileleri, tiyatroları, söyleyişileri olan festivallerimizi özledik. Büyüklerimizin, rahmetli annemin dahi nakış nakış işlediği Şile Bezi'mizi ilçemizin sokaklarında yaşatmak ve o yıllara geri dönmek için mücadele edeceğiz" dedi.

Festival, kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileriyle başlayarak şarkıcı Buray konseri ile devam etti. 29 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde çok sayıda sevilen sanatçı konserlerinin yanı sıra tiyatro, söyleyişi, Şile Bezi defilesi ve sergiler de yer alacak. Festivale Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, kamu kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uluslararası halk dansları grupları da katılımcılar arasındaydı.

KAYA: ŞİLE BEZİ ÜLKEMİZİN ÖNEMLİ KÜLTÜR DEĞERLERİNDEN BİRİDİR

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya festival açılışında bir konuşma gerçekleştirdi. Şenliklerin önemine değinen Kaya, "Festivalimizin bir yenisine daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. İstanbul'un tekstilde tek coğrafi işaretli ürünü olan 'Şile Bezi'miz ayrıca ülkemizin önemli kültür değerlerinden biridir. Bizler için bu kültürel değerimizi yaşatmak ve geleceğe aktarmak en güzel kazanımlarımızdan biridir" dedi.

KABADAYI: FESTİVALLERİMİZ ARTIK ÖZGÜNLÜĞÜNE KAVUŞACAK

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı da "35 yaşına kavuşan festivalimizde amacımız eski Şile'ye, köklerimize geri dönmek. Defileleri, tiyatroları, söyleyişileri olan festivallerimizi özledik. Büyüklerimizin, rahmetli annemin dahi nakış nakış işlediği Şile Bezi'mizi ilçemizin sokaklarında yaşatmak ve o yıllara geri dönmek için mücadele edeceğiz. Eski Şile'de turizm daha canlıydı, eski festivaller çok daha iyiyiydi. 1984 yılında başlayan festivalimizin, eski belediye başkanlarımız Şecaattin Güney ve İhsan Çayıroğlu dönemlerinde daha etkin ve ses getiren festivaller olduğunu belirtmek isterim. Bizler onlardan aldığımız ilham ile Şile Bezi'mizi tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı daha detaylı olarak sürdüreceğiz. Ayrıca hedefimiz eski Şile'yi yeniden canlandırmak. İlçemizde yaşayan, hatta yaşamış sanatçılarımızı yeniden Şile'de caddelerimizde görmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Başladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Başladı - Son Dakika
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