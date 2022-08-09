Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle özel bir okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Dr. Mahsun Taşkın ve psikolog Berfin Koç , katılımcılara diyabet, hipertansiyon ve otizmle ilgili sunum yaptı.

Kaynak: AA

Silopi, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Silopi'de 'Diyabet, Hipertansiyon ve Otizm Farkındalık' semineri düzenlendi - Son Dakika

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