Sındırgı'da 'Su Misali İnsan' söyleşi programı düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sındırgı'da 'Su Misali İnsan' söyleşi programı düzenlendi

Sındırgı\'da \'Su Misali İnsan\' söyleşi programı düzenlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen 'Su Misali İnsan' başlıklı söyleşi programına AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve diğer katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, programın başarılı geçtiğini belirterek, ilçenin doğallığı ve mutluluğunun her zaman devam edeceğini ifade etti.

19.02.2024 23:00  Güncelleme: 23:01
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "Su Misali İnsan" başlıklı söyleşi programı gerçekleştirildi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akpınar Yaşam Merkezi'ndeki söyleşide, Sındırgı'nın her zaman olduğu gibi sıcak ve samimi ev sahipliğiyle kendilerini ağırladığını dile getirerek, "Sındırgı, sporun, sanatın, tarımın, turizmin ve üretimin alın teri bir beldemiz. Sındırgı, gençliğiyle, potansiyeliyle hem bugünümüzün hem yarınlarımızın marka şehirlerinden biri." dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da Kasapoğlu ve diğer katılımcılara teşekkür ederek, "Sındırgı'da birbirinden değerli 4 yazarımızı ağırladık. Sındırgı'nın doğallığı, mutluluğu zirve yapacak, eğitime olan desteğimiz de her zaman devam edecek." ifadesini kullandı.

Yazar Alişan Kapaklıkaya ise Sındırgı'yı ve yapılanları görünce ülke adına umutlarının şahlandığını, küçük ilçede muhteşem bir programın gerçekleştiğini belirtti.

Kapaklıkaya'nın yanı sıra yazarlar Prof. Dr. Uğur Batı, Burçak Alparslan Yüce ve Şeyda Betül Kılıç'ın yer aldığı söyleşiye, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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