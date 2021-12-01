Mersin'in Mezitli Belediyesince, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy anısına "Usta Saygı Gecesi" etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Belediyesi Halk Tiyatrosunca, 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Ferhan Şensoy anısına belediyeye ait Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinlikte, sanatçının tiyatroya kazandırdıkları anlatıldı.
Şensoy'un sanat kişiliği ve yazarlığından örnekler verilen etkinlikte, "Şahları da Vururlar" adlı oyundan bölümler sahnelendi.
Dans performansının da yer aldığı gecede, şarkılar da seslendirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş, vatandaşların etkinliğe yoğun katılım gösterdiğini belirterek, sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Sinema ve tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, Mersin'de anıldı - Son Dakika