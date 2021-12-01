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Sinema ve tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, Mersin'de anıldı - Son Dakika

Sinema ve tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, Mersin'de anıldı

01.12.2021 15:47
Sinema ve tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, Mersin'de anıldı

Mersin'in Mezitli Belediyesince, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy anısına "Usta Saygı Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Mersin'in Mezitli Belediyesince, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy anısına "Usta Saygı Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Belediyesi Halk Tiyatrosunca, 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Ferhan Şensoy anısına belediyeye ait Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinlikte, sanatçının tiyatroya kazandırdıkları anlatıldı.

Şensoy'un sanat kişiliği ve yazarlığından örnekler verilen etkinlikte, "Şahları da Vururlar" adlı oyundan bölümler sahnelendi.

Dans performansının da yer aldığı gecede, şarkılar da seslendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş, vatandaşların etkinliğe yoğun katılım gösterdiğini belirterek, sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Ferhan Şensoy, Tiyatro, Mezitli, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sinema ve tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, Mersin'de anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinema ve tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, Mersin'de anıldı - Son Dakika
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