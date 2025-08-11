Sinop: Mutluluğun ve Denizin Buluşma Noktası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Sinop: Mutluluğun ve Denizin Buluşma Noktası

11.08.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'e göre Türkiye'nin en mutlu kenti Sinop, doğal güzellikleri ve berrak deniziyle tatilcileri cezbediyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Yaşam Memnuniyeti Anketi'nde yıllardır Türkiye'nin en mutlu kenti olarak öne çıkan Sinop, berrak deniziyle tatilcileri de mutlu ediyor.

Karadeniz'in en uç noktasında yer alan Sinop, Hamsilos Tabiat Parkı, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Akliman gibi doğal güzellikleri, Tarihi Sinop Cezaevi, Sinop Kalesi, Pervane Medresesi gibi tarihi yapıları, taze balık ve mantı gibi lezzetleriyle, sahilleriyle ziyaretçiler için keyifli bir rota oluşturuyor.

Yarımada şeklindeki, yeşil ve mavinin buluştuğu kentte doğal plajlar yaz aylarında çok sayıda kişiyi ağırlıyor.

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'un geçmişten günümüze doğal liman olması, Karadeniz'in stratejik bir noktasında bulunması nedeniyle deniz turizmi noktasında çok büyük cazibeler sunduğunu söyledi.

Sinop'un berrak ve sakin sularıyla Karadeniz'de deniz turizminde çekim merkezi haline geldiğini anlatan Güzel, şöyle devam etti:

"Özellikle Sinop denizinin dalgasız olması, deniz suyu tuzluluğunun az ve istenilen seviyede olması deniz turizmimizin çok fazla tercih edilmesini sağlıyor. Elbette dört mevsim turizmini hedefliyoruz. Ancak Sinop'umuzun amiral gemisi en başta günübirlik ziyaretçilerimizin de çok fazla tercih ettiği deniz turizmidir. Kum, deniz, güneş üçlüsünün en güzel bileşimini Sinop'ta bulabilirsiniz."

Güzel, deniz sezonunda sahile kıyısı olan Ayancık, Türkeli, Gerze ilçeleri dahil günde yaklaşık 600 bin kişi ağırladıklarını sözlerine ekledi.

Çankırı'dan Sinop'a tatile gelen emekli polis memuru Nurettin Kazankaya ise Sinop'a yakınlarını görmek için yılda birkaç kez geldiğini belirterek, "Özellikle yaz aylarında denize mutlaka giriyorum. Deniz çok sakin, berrak, çok temiz ve korunaklı." diye konuştu.

"Yıllardır tercihimiz burası çünkü denizi ve kumu gerçekten şahane"

İstanbul'dan gelen Arzu Şenel de son yıllarda denize girmek için Sinop'u tercih ettiğini belirterek, "Daha önce Fethiye, Ege, Akdeniz tatilleri yaptık. Lakin arkadaşım Sinoplu. Onun vasıtasıyla 7 yıldır Sinop'a geliyoruz. Yıllardır tercihimiz burası çünkü denizi ve kumu gerçekten şahane. Hem dalga yok hem de temiz. Tatil yapmak için mükemmel bir yer. Bizim için öncelik güneş, kum, deniz." dedi.

Sinoplu Nazire Gül ise "Benim tatilim yaz sezonu iki ay boyunca arkadaşlarım, dostlarım ve misafirleri ağırlamakla geçiyor. Ben Sinopluyum ama yıllarca İzmit Hereke'de yaşadım. Şu anda Sinop'ta oturuyorum. Hereke'den birçok misafirim Sinop'a geliyor ve onları ağırlamaktan da çok keyif alıyorum. Her deniz sezonunda burası dolup taşıyor. Denizi çok güzel. Her yerde denize girilebiliyor. Arabayla gezerken bile şurada denize girebilirim diyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Fatih Güzel, Türkiye, Kültür, Turizm, Yaşam, sinop, Tatil, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sinop: Mutluluğun ve Denizin Buluşma Noktası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

10:24
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:20:21. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop: Mutluluğun ve Denizin Buluşma Noktası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.