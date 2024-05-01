Şırnak'ta Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali düzenlendi

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Şırnak Valiliği ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali sona erdi. Festivalde yamaç paraşütü, rafting ve kano gibi su sporları etkinlikleri gerçekleştirildi. Doğaseverlerin katıldığı etkinlik Şırnak'ın doğal güzelliklerini tanıtmaya yönelikti.

01.05.2024 09:53  Güncelleme: 10:01
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Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" düzenlendi

ŞIRNAK - Şırnak Valiliği ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali " sona erdi.

Güçlükonak kara yolu 25. kilometresi Dicle Nehri kenarı Ali Dino Kasrı mevkiinde yapılan festival programında konuşan Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, amaçlarının ilçenin güzelliklerini tanıtmak olduğunu söyledi. İlçeyi anlatmaya, tanıtmayı kendilerine vazife bildiklerini belirten Kaymakam Karakurt, bunlardaki tek amaçlarının ilçenin muhteşem doğasını güçleri yettiği ölçüde ülkenin her yerinde bulunan insanlarına göstermeye çalışmak ve onları bu doğal güzelliğe davet etmek olduğunu ifade etti. Karakurt, "Desteklerinden dolayı Vali Cevdet Atay başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Hava Federasyonuna bağlı pilotlar yamaç paraşütü, Beytüşşebap Kata Rafting ve Doğa Sporları rafting, Bingöl Genç Murat Aslanları Spor Kulübü ise kano gösterisi sundu. Doğaseverlerin katıldığı etkinlik renkli gösterilere sahne oldu.

Su sporları için geldiklerini belirten Rukiye Çeçen, "Rafting, kano ve paraşüt etkinliklerini izledik. Buraya gelen herkes hem pikniğini yaptı hem etkinliği izledi. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şırnak'ın doğal güzelliklerini dünyaya tanıttığını belirten doğasever Ayhan Babat, "İki gündür Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivalindeyiz. Dün 250 kişilik grupla birlikte Akdizgin köyünden apartman mağaralarına 20 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Bende bir doğasever olarak katıldım. Bu doğa harikası parkurda videolar çekip sosyal medya hesaplarımda paylaşarak Şırnak'ımızın güzel doğasını dünyaya tanıtıyorum. Bu şekilde Şırnak'ımızın doğa turizmine açılmasını çok istiyoruz. Bugün burada yamaç paraşütü, rafting ve kano etkinliği gerçekleştirdik. Böyle etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz. Şırnak'ımızın gerçekten turizme kazandırılması gereken müthiş bir doğası var. Şırnak'ımızın bir doğa turizm merkezi haline getirilmesini ı istiyorum" şeklinde konuştu.

Bingöl'den gelen rafting takımı antrenörü Arif Kaya, "Rafting ikinci kademe antrenörüyüm. Kaymakam beyin daveti ile Bingöl'den geldik. Güzel bir alan var, çok güzel bir organizasyon yapılmış. Bu tür doğa etkinliklerinin tekrar edilmesi lazım. Bu sporu yaparken insan huzur buluyor, stres atıyor. Bizi güzel karşılayan halkımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Etkinliğe, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Güçlükonak Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre, doğaseverler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak\'ta Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şırnak'ta Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali düzenlendi - Son Dakika

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