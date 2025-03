Şırnak Valisi Bayramlaşma Programında Kırsal Alanların Açıldığını Açıkladı

Şırnak'ta bayramlaşma programı düzenledi

Şırnak Valisi, Ramazan bayramında kırsal alanların girişlerinin serbest olduğunu açıkladı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Ramazan Bayramı münasebetiyle Cumhuriyet Meydanında bayramlaşma programı düzenlendi. Şırnak Valisi Birol Ekici, bayramlaşma programlarına katılan vatandaşlara, kırsal alanların tamamen açıldığını, yasaklı bölgenin olmadığını söyledi.

Şırnak Cumhuriyet Meydanında bayramlaşma programı düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan Vali Birol Ekici, Şırnak'ta yatırımların hızlı bir şekilde çözüme ulaşması için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, "Ben bu şehirde 6 ay önce göreve başladım ama çok heyecanlıyım. Çok işimiz var. Devletimizin işlerini yapmaktan ben sorumluyum. Bunları zamanında yapabilmek için emin olun birçok gün sabah 07'de başlıyoruz. Gecemiz gündüzümüz olmadan hep birlikte çalışıyoruz. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum. Şöyle etrafımıza bir bakarsak Şırnak modelinin ne olduğunu göreceksiniz. Bir de 10 yıl önceki bu mekandan baktığınız zaman ne gördüğünüzü kıyaslarsanız gerçekten yazılan destanın farkına varacaksınız" dedi.

Eğitim konusunda atılan adımların çok önemli olduğunu belirten Vali Ekici, "Devletimizin hizmetlerini bitirmek için sizlere de söz vermiş olacağız. Eğitimdeki atılımlarımız çok önemli. Çok güzel işleri hep birlikte yapıyoruz. Bir defa muhtarlarımız, öğretmenlerimize, velilerimize, belediye başkanlarımıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Fiziki olarak eksikliklerimiz var. 14 okulu Mayıs sonun kadar kalmadan hepsini ihale edeceğiz. Şuanda onları yıkıyoruz yerlerine yenilerini yapıyoruz. Hayırseverlerimizin bağışlarını kabul ediyoruz. Okulları bir defa tamamlayacağız. Gençlik ve Spor Bakanımızın gençlik merkezleri, spor salonları ve öğrenci yurtları ile ilgili talimatlarını en kısa sürede hayata geçireceğiz. Eğitimde, sporda ve sanatta daha ileriye gidelim" diye konuştu.

"Kırsal alanda yasaklı olan alan kalmadı"

Şırnak'ın kırsal alanlarında hayvancılıkla uğraşan vatandaşların diledikleri dağlık alanlara, meralara gönül rahatlığı ile gidebileceklerini, yasaklı bir bölgenin kalmadığını belirten Vali Ekici, "Tarım ve Orman Bakanımız çok güzel müjdeler verdi. Bir defa hayvancılıkla uğraşan bir milyon 200 bin dağlarda, meralarda gezen hayvanlarımız var. Onların hayat kalitelerini iyileştirmek için öncelikle artık bir defa şunu bilmenizi istiyorum. Gidilmesi yasak olan hiçbir yerimiz yok. Her yere gidebilirsiniz. Her yere gitmek serbest. Biz güvenliği sağlıyoruz. Şırnak bugün bir çok şehirden daha güvenli, daha huzurlu bir hale gelmiştir. Hayvancılıkla, tarımla uğraşan vatandaşlarımızın hayat kalitesini iyileştirmek, gelirlerini arttırmak için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Her yer serbesttir arkadaşlar. Her yere dilediğiniz gibi gidebilirsiniz. Bu çok önemli bir gelişme. Bu aynı zamanda şehrimizin geldiği noktayı da gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Kişi başı gelir arttı"

2023 yılında 81 il içerisinde yüzde 44 büyüme göstererek kişi başı gelirin 5 bin 200 dolardan, 7 bin 500 dolara yükseldiğini ve en çok büyüme gösteren il olduğunu belirten Vali Ekici, "Şununla bir defa gurur duymalısınız. 2023 yılında şehrimiz 81 il içerisinde İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Antalya'da bunlara dahil 81 il içerisinde yüzde 44 büyüyerek büyüme şampiyonu oldu. 5 bin 200 dolar olan kişi başı gelirimiz 7 bin 500 dolara yükselmiştir. İnanıyorum 2024 rakamları da açıklandığı zaman da yine şampiyon olacağız. Çünkü çok çalışıyoruz. Hep birlikte çok gayret gösteriyoruz. Ankara'da vekilimiz ne söylediysek aynı gün mutlaka yerine getiriyor ve bizimle sizlerle birlikte koşuşturuyor. Belediye başkanımız burada. Böyle güzel bir şehrin idamesi, devamı ve geliştirilmesi için var gücü ile gayret gösteriyor. ve hep birlikte gayret gösteriyoruz. Bu işleri inşallah en kısa sürede hayata geçirip daha refah içerisinde daha huzurlu, daha mutlu bir şehir olacağız. Ben bu bayramın, kardeşliğimizin birlikteliğimizin, beraberliğimizin gelişmesine vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bayramlaşma programına, Şırnak Valisi Birol Ekici, Garnizon Komutan Vekili 48'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.