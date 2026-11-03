Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Merkezi'nde iki Kangal yavrusu doğdu - Son Dakika
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Merkezi'nde iki Kangal yavrusu doğdu

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Merkezi\'nde iki Kangal yavrusu doğdu
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Merkezi\'nde iki Kangal yavrusu doğdu
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bu yıl ilk iki Kangal yavrusu dünyaya geldi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül yavruları ziyaret ederek bilgi aldı; merkez bugüne kadar 20'nin üzerinde ülkeden ziyaretçi ağırladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bu yıl dünyaya gelen ilk iki Kangal yavrusu, merkeze ayrı bir heyecan kattı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Değirmen, Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren merkezi ziyaret ederek yeni doğan yavrular hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Kangal köpeği ırkının korunması, bilimsel araştırmalarla gelecek nesillere aktarılması ve merkezin yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Merkez Müdürü Prof. Dr. Nazlı Ercan'dan merkezin faaliyetleri hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Kangal köpeğinin Sivas ve Türkiye için taşıdığı değere dikkat çekti.

Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül, bu yıl iki Kangal yavrusunun dünyaya geldiğini belirterek gerçekleştirdiği konuşmada, "Şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeyiz. Bu yıl iki Kangal yavrumuz dünyaya geldi. Bu vesileyle merkezimizi ziyaret ettik. Kangal köpeğimiz, dünyaca tanınan ve Sivas'ımızla özdeşleşmiş çok değerli bir milli mirasımızdır. Merkezimiz, bu özel ırkın korunması, özelliklerinin bilimsel yöntemlerle araştırılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli çalışmalar yürütüyor. Merkezimizin bir diğer önemli yönü ise toplumsal katkı sağlamasıdır. Çocuklarımızın hayvan sevgisi kazanması ve Kangal köpeğini yakından tanıması için önemli bir ortam sunuyor. Öğrencilerimiz merkezimizi düzenli olarak ziyaret ediyor. Erasmus programı kapsamında üniversitemize gelen uluslararası öğrenciler ve misafirler de merkezimize büyük ilgi gösteriyor. Bugüne kadar 20'nin üzerinde ülkeden ziyaretçiyi burada ağırladık. Kangal köpeğinin tanıtımına katkı sunan bu ilgi bizleri memnun ediyor. Merkezimizde Kangal köpeğinin ırk özelliklerine uygun şekilde yetiştirilmesi, gelişiminin takip edilmesi ve bilimsel açıdan incelenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu yıl dünyaya gelen iki yavrumuz da bu çalışmaların sevincini bizlere yaşattı." ifadelerine yer verdi.

Merkez, Kangal Köpeğinin Gelecek Nesillere Aktarılmasına Katkı Sağlıyor

Merkez Müdürü Prof. Dr. Nazlı Ercan ise Kangal köpeğinin tanınmasını ve bu özel ırka yönelik farkındalık geliştirilmesini önemsediklerini vurgulayarak, "Merkezimiz, ülkemizin milli değeri olan Kangal köpeği ırkının korunmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversitemizin kampüsünde yer alan merkezimizde ziyaretçilerimize Kangal köpeğinin fiziksel ve davranışsal özellikleri hakkında bilgi veriyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak, Kangal köpeğini tanıtmak ve sevdirmek de toplumsal katkı misyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor. Irkın korunmasına yönelik çalışmalarımızın yanı sıra Erasmus programı kapsamında üniversitemize gelen uluslararası akademisyen ve öğrencileri de merkezimizde ağırlıyoruz. Bu yıl 20'nin üzerinde ülkeden gelen misafirlerimize Kangal köpeğini tanıtma fırsatı bulduk. Ülkemizin bu önemli değerini uluslararası ziyaretçilerle buluşturmak bizim için gurur verici" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kangal köpeğinin genetik ve ırksal özelliklerinin korunması, bilimsel araştırmalarla desteklenmesi ve uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, merkez aynı zamanda çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumda hayvan sevgisinin yaygınlaştırılmasına katkı sunuyor.

Öte yandan kış öncesi doğan yavruların bağışıkık sistemlerinin daha güçlü geliştiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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