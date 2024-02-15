Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu "14 Şubat Sevgililer Günü" konseri verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde sevgi ve sevda temalı türküleri seslendirdi.
Programı AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, koro müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosundan Sevgililer Günü konseri - Son Dakika
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