Sivas Gürün'de 600 yıllık tarihi su değirmeni restore edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Gürün'de 600 yıllık tarihi su değirmeni restore edildi

Sivas Gürün\'de 600 yıllık tarihi su değirmeni restore edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesindeki atıl durumdaki tarihi Somuncu Baba Su Değirmeni, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı iş birliğiyle aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden hizmete açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde atıl durumdaki tarihi Somuncu Baba Su Değirmeni'ni Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı ile işbirliği halinde aslına uygun restore ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gürün'de 14. yüzyılda inşa edilen, Osmanlı fermanlarında yer alan ve 1970'lere kadar buğday öğüten su değirmeni, zamanla yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Kayseri-Malatya kara yolu üzerindeki Tohma Çayı kıyısında bulunan ve asırlarca vakıf mülkü olarak yöre halkına hizmet veren değirmen, 2024 yılında Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın girişimleriyle restore edilerek eski görkemine kavuşturuldu.

Memleketi Sivas'ın Gürün ilçesindeki Suçatı Gökpınar Mahallesi'nde bulunan tarihi Somuncu Baba (Şeyh Hamid-i Veli) Su Değirmeni'ni inceleyen Boyraz, AA muhabirine, değirmenin çok özel bir mekan olduğunu söyledi.

Burayı ifade etmek için kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirten Boyraz, "Burası benim çocukluğumda aktif olarak işleyen, beş taştan oluşan, bu köyün ve çevre köylerin un ihtiyacının karşılandığı bir yerdi. Buğdayları buraya getirip sabahlara kadar beklediğimiz, un öğütüldükten sonra evimize götürdüğümüz, herkesin uğrak yeriydi." dedi.

Değirmenin zamanla yıkılarak kullanılamaz hale geldiğini anlatan Boyraz, "Modernleşme, teknolojinin gelişmesi, işlerin daha da kolaylaşmasıyla birlikte, bu geleneksel metodolojiler yerine yeni metodolojilere ayak uydurunca maalesef bunlar dayanamadı. Zaman içinde de yok oldular. Sadece bu köyümüzde değil, o zaman Suçatı kasabasıydı burası, burada onlarca değirmen vardı. En büyük değirmen de burasıydı. Bu da maalesef zamana yenik düştü, teknolojinin karşısında kaybolup gitti." diye konuştu.

Boyraz, 2011 yılından itibaren hayalinin değirmeni tekrar hayata geçirmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Değirmeni tekrar ayağa kaldırmanın mücadelesi, hayali ve umuduyla yaşadım. Uzun süre bu konularda fikir yürütüp farklı projeler yaptık. Değirmene, Suçatı'ya ait farklı projeler yaptık ama bir tek bu değirmeni tamamlayamamıştık. Daha sonra Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı ile bir araya gelerek yaklaşık 600 yıllık bu mekanı nasıl ayağa kaldırabileceğimizi görüştük. Bunun üzerine manevi değeri yüksek bu yeri vakıfla birlikte yapalım dedik. Bu binanın yapımı yine köyümüzde bulunan bir hayırsever tarafından yapıldı. Çok özel ustalar getirildi. Safranbolu'dan, Elbistan'dan taş ustaları ve diğer ustalar getirildi. Bizler de altyapıda, özellikle ulaşım erişim noktasında yolun asfaltlanması, genişletilmesi, dere ıslahının yapılması, elektrik hattının getirilmesi gibi işleri yaptık. En temel altyapıları buraya getirdik. Vakıf ve bizim gayretimizle muhteşem bir eser ortaya çıktı."

"Anılarım burada"

Osman Boyraz, değirmeni çalışırken gördüğü zaman duygulandığını dile getirerek, "Anılarım burada, sabahlara kadar un öğütürken o güz aylarında hava soğuduğunda, un torbalarının arasına girip ısındığımızı, yaptıklarımızı unutamam. Burası gerçekten çok kıymetli, çok özel bir yer ve her şeyi orijinal. Buraya bazen gelen insanlarımız bunun elektrikle çalıştığını zannediyor, hayır elektrikle değil tamamen eski geleneksel metodolojilerle çalışıyor. Burası suların bol olduğu, gerçekten özel bir yer. Herkes buraya geldiği zaman huzurun, sakinliğin, asude ve dingin bir hayatın adresini buluyor." ifadelerini kullandı.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı ile diğer destekçilere teşekkür eden Boyraz, bölgeden geçen ziyaretçilere, un öğütülen ve ekmek yapılan değirmene mutlaka uğramalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA

Osman Hulusi Efendi, Osman Boyraz, Somuncu Baba, Kültür Sanat, Çocukluk, Kültür, Vakıf, Gürün, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas Gürün'de 600 yıllık tarihi su değirmeni restore edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Denizde gelen acı son Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Denizde gelen acı son! Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Emekli öğretmenden kahreden haber Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı Emekli öğretmenden kahreden haber! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı
KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı!
Icardi’nin son hali ortaya çıktı Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
Bakan Şimşek ’kamuda tasarruf’ raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf Bakan Şimşek 'kamuda tasarruf' raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
Trump’ın yeni saçları şaşkına çevirdi Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü Trump'ın yeni saçları şaşkına çevirdi! Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü

13:04
Ibrahimovic babasına aldığı hediyeyi yıllar sonra anlattı: Beni sinirlendirmeye başladı
Ibrahimovic babasına aldığı hediyeyi yıllar sonra anlattı: Beni sinirlendirmeye başladı
12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:58
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
11:31
İtirafçılar konuştu, Ahbap’ta 5. dalga Nakit çekilen para inanılmaz
İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 13:12:33. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas Gürün'de 600 yıllık tarihi su değirmeni restore edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement