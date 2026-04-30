Sivas\'ta çocuklar halk oyunlarıyla buluştu

Sivas'ta çocuklar, düzenlenen festival kapsamında geleneksel Türk halk oyunlarıyla buluştu.

Sivas Valiliği koordinasyonu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü destekleri ve Yıldızeli Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen '3. Çocuk Sanat ve Kültür Festivali', yoğun katılımla tamamlandı. Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ile Yıldızeli Belediye Başkanı Yaşar Göktaş da katılarak etkinlikleri yerinde takip etti. Yıldızeli Sebahattin Öztürk Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Karagöz-Hacivat gösterileri, kukla oyunları, yöresel halk oyunları ve köpük baloncuk şovları sahnelendi. Çocuklara yönelik hazırlanan etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, minikler hem eğlendi hem de kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu. Tijen Karakoç, Gökçe Yavuz ve Buğra İlkül tarafından hazırlanan ve Karagöz ile Hacivat karakterlerinin yer aldığı interaktif gösteriler, çocuklardan büyük ilgi gördü. Kukla gösterileri ve baloncuk etkinlikleri de festivale katılan çocukların beğenisini topladı.

Son etkinlikle festival tamamlandı

Çocukların kültür ve sanat faaliyetlerine erişimini artırmayı hedefleyen festival, Sivas genelinde daha önce Doğanşar, Hafik, İmranlı, Zara, Gölova, Suşehri, Ulaş, Kangal, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinde de düzenlenmişti. Yıldızeli'nde gerçekleştirilen son etkinlikle festival tamamlandı. - SİVAS