Sivas'ta eğitim gören yabancı öğrenciler halay çekip türkü söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta eğitim gören yabancı öğrenciler halay çekip türkü söyledi

24.06.2022 16:57

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından "Türk Dili ve Kültürü" temalı yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından "Türk Dili ve Kültürü" temalı yıl sonu etkinliği düzenlendi.

SCÜ Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonu'ndaki etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, 2016 yılında göreve geldiğinde üniversitede eğitim gören 100 civarında misafir öğrenci bulunduğunu söyledi.

Bu sayının 2 bin 800'e ulaştığını belirten Yıldız, "80'in üzerinde ülkeden 2 bin 800 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz TÖMER'de öncelikle Türkçe öğreniyor, daha sonra ilgili fakültelerde okuyor." dedi.

Dil öğrenmenin zor olduğunu vurgulayan Yıldız, "Sadece dil öğrenmek değil, o dilin ait olduğu ülkenin kültürünü öğrenmek ve bunu da bir sunum şeklinde gösteriye dönüştürmek ayrı bir maharet olsa gerek. Bu öğrencilerimiz dil öğrenirken kültürü de öğreniyorlar. Mezun oldukları zaman inşallah güzel bir eğitim alarak gidecekler ve ülkelerinde güzel işler yapacaklar." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yabancı uyruklu öğrenciler Sivas halayı çekti, "Hababam Sınıfı" skeci ile etkinliğe katılanları eğlendirdi.

Gabonlu Zita Lekoumie "Sivas Ellerinde Sazım Çalınır", Sudanlı Hammam Adam Abdalla da Neşet Ertaş'ın "Ah Yalan Dünya" türküsünü seslendirdi.

YORUMLAR
500
Yabancı uyruklu öğrenciler Sivas halayı çekip, türkü söyledi Yabancı uyruklu öğrenciler Sivas halayı çekip, türkü söyledi Mesleki eğitim öğrencilerine 250 milyon TL'lik dev destek Mesleki eğitim öğrencilerine 250 milyon TL'lik dev destek
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta eğitim gören yabancı öğrenciler halay çekip türkü söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:42:45. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta eğitim gören yabancı öğrenciler halay çekip türkü söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement