Sivas'ta eğitim gören yabancı öğrenciler halay çekip türkü söyledi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından "Türk Dili ve Kültürü" temalı yıl sonu etkinliği düzenlendi.

SCÜ Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonu'ndaki etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, 2016 yılında göreve geldiğinde üniversitede eğitim gören 100 civarında misafir öğrenci bulunduğunu söyledi.

Bu sayının 2 bin 800'e ulaştığını belirten Yıldız, "80'in üzerinde ülkeden 2 bin 800 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz TÖMER'de öncelikle Türkçe öğreniyor, daha sonra ilgili fakültelerde okuyor." dedi.

Dil öğrenmenin zor olduğunu vurgulayan Yıldız, "Sadece dil öğrenmek değil, o dilin ait olduğu ülkenin kültürünü öğrenmek ve bunu da bir sunum şeklinde gösteriye dönüştürmek ayrı bir maharet olsa gerek. Bu öğrencilerimiz dil öğrenirken kültürü de öğreniyorlar. Mezun oldukları zaman inşallah güzel bir eğitim alarak gidecekler ve ülkelerinde güzel işler yapacaklar." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yabancı uyruklu öğrenciler Sivas halayı çekti, "Hababam Sınıfı" skeci ile etkinliğe katılanları eğlendirdi.

Gabonlu Zita Lekoumie "Sivas Ellerinde Sazım Çalınır", Sudanlı Hammam Adam Abdalla da Neşet Ertaş'ın "Ah Yalan Dünya" türküsünü seslendirdi.