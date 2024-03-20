Sivas'ta Hollanda ve Türkiye'nin dostluğunun 100. yılı dolayısıyla "Kedi Kız Minus" oyununun prömiyeri gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, oyununun prömiyeri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Yönetmenliğini Sema Çiftçi'nin üstlendiği eserde çocuklar keyifli anlar yaşadı.
Programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve eşi Carmen Wijnands ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sivas'ta Hollanda ve Türkiye'nin dostluğunun 100. yılı kutlandı - Son Dakika
Antalya Devlet Opera ve Balesi, dünya operalarının en çok sahnelediği eserlerden biri olan Tosca'yı sanatseverlerle buluşturacak. İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin eseri, 23 Mart Cumartesi günü Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde prömiyerini yapacak. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı. Biletler, gişelerden ve online olarak temin edilebilir.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Rusya'da gerçekleşen uluslararası etkinlikte 'BraVo' ödülüne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AKM'nin İstanbul'da kültür ve sanatın kalbi olduğu vurgulandı ve ödülün gururla karşılandığı belirtildi.
Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen Kentçizer Atölyesi'ne yeni katılımcılar kabul edilecek. Kayıtlar yarın başlıyor.
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye'nin ve İstanbul'un sanat belleğinde önemli bir yere sahip olarak uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkezin yıllık konser ve tiyatro merkezi olarak seçildiği ve Rusya'da düzenlenen 'BraVo' ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Bu başarıyla gurur duyulduğu ifade edildi.
Konya'da Akşehir Belediyesi ve KOP iş birliğiyle restore edilen eski Osmanlı Bankası, Nasreddin Hoca Bellek Merkezi olarak hizmete açıldı. Açılış törenine TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da katıldı. Varank, AK Parti belediyeciliğinin güzel örneklerinin her bölgede görülebileceğini belirtti ve Nasreddin Hoca markasına hizmet eden bu merkezin önemine vurgu yaptı. Açılışın ardından Akşehir Belediyesi ve KOP İdaresi tarafından engelli vatandaşlara akülü araç hediye edildi.
Hacılar Kültür Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Kayseri Valisi, Hacılar Belediye Başkanı ve diğer önemli isimler katıldı. Vakfın faaliyetleri ve ilçeye kazandırdığı projeler konuşuldu.
Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Kalbimdeki Pervane' adlı çocuk oyunu, Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü'nde sahnelendi. Bozüyük Belediye Tiyatrosu, 'Bozüyük'te tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın' sloganıyla yola çıkarak, şimdiye dek 8 binden fazla çocuğa ulaştı.
İranlı turistler, ülkelerinde 20 Mart'ta başlayan Nevruz tatilini Van'da kutluyor. Nevruz, İranlılar için baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı anlamına geliyor. Van'ı tercih eden İranlı turistler, hem alışveriş yapıyor hem de eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.
Konya'da bulunan Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi, down sendromlu bireyler ve ailelerine hizmet sunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Merkezde down sendromlu bireylere özel eğitimler, fizyoterapi, spor, dil ve konuşma terapisi gibi hizmetler veriliyor. Ayrıca, down sendromlu bireylerin topluma uyum sağlamaları için hayat boyu öğrenme programı uygulanıyor. Merkezde ailelere de psikolojik destek sağlanıyor ve çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Ailelerin ve yardımseverlerin desteğiyle merkezdeki eğitim masraflarının büyük bir kısmı karşılanıyor.
Çanakkale'yi okullarının bahçesinde canlandırdılar, büyük alkış topladılar Düzce'de ilkokul 3. Sınıf öğrencileri Çanakkale Şehitlerini anma programını müzikal tiyatro ile gerçekleştirdi.
Afyonkarahisar'da yaşayan müzik öğretmeni Recep Özdemir, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden temin ettiği ağaç parçalarından yaylı ve mızraplı çalgılar üretiyor. Hem çalan hem de kiraladığı tarihi konakta sergileyen Özdemir, kültür mirası olan bu mesleği gönül verdiği için yapıyor ve müzikseverlerle buluşturuyor. Ayrıca, farklı ülkelerdeki sanatçılarla ortak çalışmalar yaparak enstrüman tınıları ve yeni enstrüman üretimi konusunda fikir alışverişinde bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?