Sivas'ta Hollanda ve Türkiye'nin dostluğunun 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas'ta Hollanda ve Türkiye'nin dostluğunun 100. yılı kutlandı

Sivas\'ta Hollanda ve Türkiye\'nin dostluğunun 100. yılı kutlandı

Sivas'ta, Hollanda ve Türkiye'nin dostluğunun 100. yılı dolayısıyla 'Kedi Kız Minus' oyununun prömiyeri gerçekleştirildi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan prömiyere Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve eşi ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı. Sema Çiftçi'nin yönetmenliğini üstlendiği oyunda çocuklar keyifli anlar yaşadı.

20.03.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
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Sivas'ta Hollanda ve Türkiye'nin dostluğunun 100. yılı dolayısıyla "Kedi Kız Minus" oyununun prömiyeri gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, oyununun prömiyeri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yönetmenliğini Sema Çiftçi'nin üstlendiği eserde çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve eşi Carmen Wijnands ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta Hollanda ve Türkiye'nin dostluğunun 100. yılı kutlandı - Son Dakika

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