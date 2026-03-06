Sivas'ta "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı - Son Dakika
Sivas'ta "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı

Sivas'ta "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı
06.03.2026 15:34
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Sivas'ta, "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Sivas'ta, "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı.

Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla Şehit Ahmet Eyce Spor Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Sergiyi gezen Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı açıklamada, Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi'nin Sivas'ta açılmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Anlamlı bir serginin açılışını yaptıklarını vurgulayan Şimşek, "Kutsal emanetler, Peygamber Efendimiz ve Ehl-i Beyt'in bizlere bırakmış olduğu bir hatıra değil, aynı zamanda kültürümüzün, inancımızın, maneviyatımızın birer sembolüdür. Bize düşen ise bu kutsal emanetleri gençlerimize, çocuklarımıza en iyi şekilde anlatmak, korumak, saklamak ve bizden sonraki nesillere aktarmaktır." dedi.

Serginin açılışına, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi ile Kabe örtüsünün de bulunduğu, 99 vakıf eseri ve kutsal emanetlerin yer aldığı sergi, 8 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Kültür, Turizm, Vakıf, Sivas, Sanat, Son Dakika

