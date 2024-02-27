Sivas'ta 'Uluslararası Film Festivali' düzenlenecek
SİVAS - Sivas'ta 24-31 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Film Festivali düzenlenecek.
Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan Sivas Uluslararası Film Festivali çerçevesinde kurmaca ve belgesel filmlere ilgi duyan herkesin katılabileceği, filmlerini seyircilerle buluşturabileceği ulusal ve uluslararası alanda katılıma açık bir sinema platformu oluşturulacak. 24-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival için Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
"Sivas belgesellere, filmlere konu olmuştur"
Sivas Valiliği Ek Bina Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza protokolünde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 7 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Sivas'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "İlimiz tarihi geçmişinin yanı sıra kültürel zenginlikleri, müzeleri, kaplıcaları, eşsiz doğası, yöresel el sanatları ve yemekleri ile ön plana çıkmaktadır. Malumunuz bu zenginliklerimizin birçoğu zaman zaman filmlere, belgesellere, dizilere konu olmaktadır. İlimizin bu zengin birikimini tüm dünyaya duyurmak, sahip olduğumuz kültür mozaiğini ve medeniyetlerin izlerini ön plana çıkarmak için kültürel ve sanatsal etkinliklerin oldukça önemli olduğu aşikardır. Bu doğrultuda Sivas'ta sinema alanında ilk kez bir festivalin düzenlenmesi de şüphesiz sevindirici bir gelişmedir" dedi.
"Tanıtıma katkı sağlayacak"
Festivalin Sivas'ın tanıtımına çok önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Vali Şimşek, "Festivalin sinema sanatına ilgi duyan öğrencileri, akademisyenleri ve sektörde çalışan profesyonelleri bir araya getirerek dünya genelinde büyük bir tanıtıma katkısı olacağına inanıyorum. Bugün bu çerçevede imzalayacağımız protokolle festival kapsamında hayata geçecek olan yarışma filmleri, atölye çalışmaları, paneller, yönetmen söyleşileri, ustalık sınıfları, özel film gösterimleri, çocuk filmi gösterimleri gibi pek çok etkinlikle sinemaseverleri ortak bir platformda bir araya getirmiş olacağız. İnşallah bu protokolle daha önce olduğu gibi bugün de üniversite-şehir iş birliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Tüm kurumlarımızın birlikte yürüttüğü çalışmalara ve projelere valilik olarak desteğimizi sürdüreceğiz. Sivas'ın 8 gün boyunca da ülke gündeminde yer alması, sosyal medyada da bu sektörde ön plana çıkması ortak gayemiz olmalıdır. İnşallah bu festivalimizi bundan sonra da geleneksel hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu festivalle film yapım şirketlerinin de Sivas'a daha çok ilgi göstereceğini umut ediyor; bundan sonraki süreçte ilimizin dizi, sinema ve belgesellerde daha geniş yer bulacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"Festival, Sivas'ın bir markası olacak"
Uluslararası Film Festivali'nin şehre hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Kurumlar arası iş birliği yaparak şehrimize faydalı olacak projeleri hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Sivas, son yıllarda aldığı hizmetlerle bir cazibe merkezi oldu. Birçok farklı organizasyonlarla şehrimizde güzel çalışmalar yapılıyor. Uluslararası Film Festivali ile şehrimizi sanatsal anlamda ülkemizde gündeme getirecek bir çalışmayı başlatmış oluyoruz. Bu festivali önümüzdeki yıllara taşıyarak, Sivas'ın bir markası haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin protokolü imzaladı.
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