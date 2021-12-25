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Son dakika haberi | Güneydoğunun en büyük kongre merkezini Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete açtı - Son Dakika

Son dakika haberi | Güneydoğunun en büyük kongre merkezini Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete açtı

25.12.2021 18:17

Son dakika haberler... Güneydoğunun en büyük kongre merkezini Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete açtı Gaziantep'in kurtuluşunun 100.

Güneydoğunun en büyük kongre merkezini Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete açtı

GAZİANTEP - Gaziantep'in kurtuluşunun 100. Yıl etkinlikleri için şehri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Gaziantep'e kazandırdığı ve Güneydoğu'nun en büyüğü olan Kongre ve Sanat Merkezi'nin açılışını yaptı.

Gaziantep'teki birçok yatırımın toplu açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev tesisten övgüyle bahsetti. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki el sanatları sergisini gezen Başkan Erdoğan, piyano çalan çocukları dinledikten sonra Şahinbey Belediyesi Koro ekibiyle birlikte 'Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda' şarkısını söyledi. Ev sahibi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kongre Merkezi'nin tanıtımı sırasında Gaziantepli bakır ustaları tarafından yapılan dev ibriği Cumhurbaşkanı'na hediye etti.

"Muhteşem eser"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Kongre Merkezi'ni muhteşem bir eser diyerek tanımlayıp "Kongre ve Sanat Merkezinin açılışını yapıyoruz. Bu muhteşem eser Şahin Bey'e, Gazi Şehrimiz, Gaziantep'imize. Hayırlı olsun. Mübarek olsun. Gerek Başkanımıza, mimarından, mühendisine, tüm işçilerimize bu emekleri sebebiyle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Örnek kurum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Belediyesi'nin projelerini ve yatırımlarını örnek göstererek, "Şahinbey Belediyemiz mimarisiyle, salonlarıyla, fuayesiyle, içindeki diğer üniteleriyle gerçekten Gaziantep'e yakışır bir eser olan Kongre ve Sanat Merkezini şehrimizin hizmetine sundu. Yine kendisinin yaptığı Yeşilvadi Millet Bahçesi'nin önündeki 12 kilometrelik 50 metre genişliğe sahip Yeşilvadi Bulvarı'nı tamamladı. Mavikent projesinin 1245 konuttan oluşan yeni etabının, Serinevler'de 210 konutun, Yamaçtepe'de konutların inşasını bitirdi. Ayrıca Akkent Spor Köyü, Galericiler Sitesi, Tekstilkent Meydanı ve Katlı Otoparkı, Yeşilvadi Polis Amirliği, Mavikent Pazar Yeri'yle çok sayıda sosyal tesis, park, cami, restorasyon projesi de yine Şahinbey Belediyemizce tamamladı. Türkiye'nin kaynak üretme ve bütçesini iyi kullanma konusundaki örnek kurumu Şahinbey'in toplam yatırım tutarı 1.193.000.000 TL olan bu eser ve hizmetlerinin de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Kültür ve sanat alanında çığır açacak"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dev tesisin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmasından dolayı büyük mutluk duyduklarını belirterek, "Gaziantep'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını kutladığımız bu mutlu günümüzde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Şahinbey ilçemize kazandırdığımız Kongre ve Sanat Merkezi'mizin açılışını gerçekleştirdik. Tesisimiz 37.500 m inşaat alanı, 11 salonu ve 4.134 m fuaye alanı ile Gazi Şehrimizin kültürüne, sanatına çok büyük katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'kültür ve sanat alanlarına daha çok yatırım yapacağız' söylemine uygun olarak bu tesis kültür ve sanat alanında yeni bir çığır açacak. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizin Gaziantep'imize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Şahinbey'de bir çok projenin açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi önünde gerçekleştirdiği açılış töreninde dev tesisin yanı sıra Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi, Yeşilvadi ve Boğaziçi Bulvarları, Sosyal Tesisler, Pazar Yerleri, Parklar, Camiler, Mavikent 5. Etap, Yamaçtepe ve Serinevler Konutları, Akkent Spor Köyü, Tekstilkent Meydanı ve Otoparkı, Oto Galericiler Sitesi, Şıh Meydanı ve içindeki yapıların restorasyonu gibi Gaziantep'teki birçok projenin açılışını gerçekleştirdi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi

Bölgenin ve Gaziantep'in en önemli kongre ve sanat merkezlerinden biri olan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 1.600 kişilik büyük salon, 2 adet 450 kişilik salon, 1 çok amaçlı, 1 Black Box salon, 2 toplantı salonu, 2 küçük salon, 2 küçük nikah salonu, kafeterya ve 3000 m büyüklüğünde fuaye salonu bulunuyor. Ayrıca düzenlenen etkinliklerde park sorunu yaşanmaması için 2 katlı otopark yer alıyor.

Dünyaya örnek direniş

Bundan 100 yıl önce Gaziantepliler Dünya'ya örnek bir direniş ortaya koydular. 10 ay 9 gün süren; 6317 şehid ve 7 bine yakın gazi verilen şanlı mücadeleden sonra 6 Şubat 2021 tarihinde TBMM tarafından Antep'e "Gazilik" unvanı verildi.

Son dakika haberi | Güneydoğunun en büyük kongre merkezini Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete açtı
Son dakika haberi | Güneydoğunun en büyük kongre merkezini Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete açtı
Son dakika haberi | Güneydoğunun en büyük kongre merkezini Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete açtı
Son dakika haberi | Güneydoğunun en büyük kongre merkezini Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete açtı
Son dakika haberi | Güneydoğunun en büyük kongre merkezini Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete açtı

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Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu, Şahinbey, Kongre, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi | Güneydoğunun en büyük kongre merkezini Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Güneydoğunun en büyük kongre merkezini Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete açtı - Son Dakika
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