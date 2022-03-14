"ADASOKAĞI Bir Başarı Hikayesi" belgesel filminin galası yapıldı - Son Dakika
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"ADASOKAĞI Bir Başarı Hikayesi" belgesel filminin galası yapıldı

14.03.2022 20:49
"ADASOKAĞI Bir Başarı Hikayesi" belgesel filminin galası yapıldı

Adasokağı Spor Kulübü kadın hentbol takımını konu alan "ADASOKAĞI Bir Başarı Hikayesi" belgesel filminin galası Adana'da gerçekleştirildi.

Adasokağı Spor Kulübü kadın hentbol takımını konu alan "ADASOKAĞI Bir Başarı Hikayesi" belgesel filminin galası Adana'da gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen galaya, Adana Valisi Süleyman Elban, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve belgesel ekibinin yanı sıra sinemaseverler katıldı.

Galada konuşan Vali Elban, buraya hikayeyi anlatmaya değil alkışlamaya geldiğini söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Elban, "Bu bir kadın başarı hikayesi. Bu inanmış bir öğretmen başarı hikayesi ve inanmış bir okul hikayesi. Sonuçta aslında bu klasik bir Adana hikayesi. Toprağı kadar da insanı da çok verimli bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada neye dokunursanız fazlasıyla birçok hikaye bulabiliyorsunuz." diye konuştu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç da, "Koca yürekli bir beden eğitimi öğretmeni hayal kurmuş ve bir şehir buna inanmış, bu inancın sonucunda da böyle bir başarı var." dedi.

Belgeselin yapımcılığının Nurcihan Temur üstlenirken, yönetmenliğini Özge Adanır yapıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Derya Güneş, Tuana Akman, Melek Tireng, Buket Haklıgör, Duygu Kıyga, Şerife Tunç, Gökhan Sezer, Muhammed Özel ve Mutlu Parsak yer alıyor.

ADASOKAĞI Bir Başarı Hikayesi belgesel filminin galası yapıldı
ADASOKAĞI Bir Başarı Hikayesi belgesel filminin galası yapıldı
ADASOKAĞI Bir Başarı Hikayesi belgesel filminin galası yapıldı

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Türkiye Hentbol Federasyonu, Belgesel, Hentbol, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'ADASOKAĞI Bir Başarı Hikayesi' belgesel filminin galası yapıldı - Son Dakika


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