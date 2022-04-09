Son dakika haberleri! Vatandaşlar 10 Nisan Polis Haftası etkinliğine yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Vatandaşlar 10 Nisan Polis Haftası etkinliğine yoğun ilgi gösterdi

09.04.2022 16:03

Son dakika kültür sanat haberine göre Vatandaşlar 10 Nisan Polis Haftası etkinliğine yoğun ilgi gösterdi Bursa'da 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle emniyetin çeşitli birimlerinden araçların katılımıyla kortej düzenlendi.

Vatandaşlar 10 Nisan Polis Haftası etkinliğine yoğun ilgi gösterdi

BURSA - Bursa'da 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle emniyetin çeşitli birimlerinden araçların katılımıyla kortej düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlar kurulan stantlar da bilgilendirildi. İl emniyet müdürü Tacettin Aslan, şube müdürlüklerinin kurduğu stantları gezerek meslektaşlarının polis haftasını kutladı.

Bursa'da, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle çeşitli birimlerden katılan yaklaşık 100 araçtan oluşan kortej yapıldı. Şehrin dört bir yanını gezen kortej vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stantlar kurularak vatandaşlar açık havada bilgilendirildi. İl emniyet müdürü Tacettin Aslan, etkinlik alanına gelerek şube müdürlüklerinin stantlarını tek tek gezerek meslektaşlarının polis haftasını kutladı. Vatandaşlar ise kurulan stantlarda polisler tarafından bilgilendirildi. Tacettin Aslan, vatandaşlar ve polis üniforması giyen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Son dakika haberleri! Vatandaşlar 10 Nisan Polis Haftası etkinliğine yoğun ilgi gösterdi
Son dakika haberleri! Vatandaşlar 10 Nisan Polis Haftası etkinliğine yoğun ilgi gösterdi
Son dakika haberleri! Vatandaşlar 10 Nisan Polis Haftası etkinliğine yoğun ilgi gösterdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri! Vatandaşlar 10 Nisan Polis Haftası etkinliğine yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika


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