Son Demokratlar Kitabı Türkiye'nin Demokratikleşme Sürecine Işık Tutuyor - Son Dakika
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Son Demokratlar Kitabı Türkiye'nin Demokratikleşme Sürecine Işık Tutuyor

Son Demokratlar Kitabı Türkiye'nin Demokratikleşme Sürecine Işık Tutuyor

09.06.2023 14:39

Mustafa Armağan'ın editörlüğünde hazırlanan Son Demokratlar kitabı, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde karşılaşılan zorlukları, elde edilen kazanımları ve gelecekte atılacak adımları ele alırken, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan gibi önemli figürlerin hikâyelerini şahitliklerin anlatımıyla okura sunuyor. Kitapta ayrıca Türkiye Hukuk Platformu uzmanları tarafından kaleme alınan makaleler, analizler de yer alıyor.

Türkiye'nin demokratikleşme sürecine odaklanan kitap, bu süreçte karşılaşılan zorlukları, elde edilen kazanımları ve gelecekte atılacak adımları ele alırken, özellikle Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan gibi önemli figürlerin hikâyelerini şahitliklerin anlatımıyla okura sunuyor.

Demokrasi tarihimizi derinlemesine anlamak isteyenler için kaynak olacak kitap Mustafa Armağan'ın editörlüğünde ve Harun Çelik'in yayın koordinatörlüğünde hazırlandı.

Sözlü Tarih ile İşlenen Demokrasi Hikâyeleri 'Son Demokratlar' Kitabında

Türk demokrasi tarihinin önemli dönüm noktalarından olan Demokrat Partinin "tek parti" dönemini sona erdiren zaferini, 1954 ve 1957'deki seçimler takip etti. Üçüncü zaferin eşiğine yaklaşılırken, 27 Mayıs 1960'ta gerçekleşen darbeyle Demokrat Parti yönetimi devrildi; Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilirken birçok milletvekili ve bürokrat hapsedilip, işkence gördü. Bu işkencelerle Namık Gedik, Lütfi Kırdar gibi pek çok isim şehit edildi.

Son Demokratlar kitabı; Aydın Menderes, Süleyman Demirel, İsmail Kahraman, Nahit Menteşe, Mehmet Barlas, Yavuz Bülent Bakiler gibi dönemin önemli tanıklarıyla yapılan söyleşilerle 27 Mayıs ile Menderes ve arkadaşlarının zorlu mücadelesine ışık tutuyor.

Kitapta ayrıca Türkiye Hukuk Platformu uzmanları tarafından kaleme alınan makaleler, analizler de yer alıyor. Kitaba online satış sitelerinden ve Türkiye Hukuk Platformu'ndan erişilebilir.

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