Sude'ye Hayvanseverlerden Moral Ziyareti

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Denizli'de yumuşak doku kanseri tedavisi gören 17 yaşındaki Sude Kesikbaş'a moral vermek isteyen hayvanseverler, bakımını yaptıkları köpeklerle hastane bahçesine geldi.

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Sude Kesikbaş, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 4 yıl önce ikizini kaybetti.

Aynı olayda kendisi de hayati tehlike atlatan Sude Kesikbaş'a bir süre sonra yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu.

Tedavisine Ege Üniversitesi Hastanesi'nde başlanan daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Kesikbaş, bu süreçte çok sevdiği sahipsiz hayvanların bakımını üstlenen Patilerin Sesi Derneğine bağışta bulundu.

Kesikbaş ile sosyal medya üzerinden tanışan ve ona moral desteği vermeye çalışan dernek üyesi hayvanseverler, bakımını yaptıkları köpeklerle hastane bahçesine geldi.

Hastane odasındaki pencereden kendisi için toplanan hayvanseverleri ve yanlarındaki köpekleri gören Kesikbaş, arkadaşlarıyla görüntülü görüşme yaptı.

Sude Kesikbaş, gazetecilere cep telefonuyla görüntü çekerek yaptığı açıklamada hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Herkes inşallah çok bağış yapar ve hayvanlar kurtulur. Kedileri, köpekleri tüm hayvanları çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadıkları için. İnşallah herkes hayvanları sahiplenir ve sokakta hayvan kalmaz." dedi.

Patilerin Sesi Derneği Başkanı Nazlı Yılmaz da yaptığı açıklamada Sude ile derneğe ulaştırdığı bağış sayesinde tanıştıklarını ifade etti.

Kendileri de bir teşekkür olarak hastane bahçesinde ona moral vermek için toplandıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sude bütün sokak hayvanlarının kurtulmasının hayalini kuruyor. Ona bugün sürpriz hazırlamak istedik, geçen gün de doğum günüymüş zaten. Sosyal medyadan örgütlendik ve 1 saat içinde toplandık. Sude, İzmir'e tedaviye gittiğinde bile arabalarında mamaları varmış, her gördüğü hayvanı beslemeye çalışıyormuş. Bizi görünce çok mutlu oldu, bizler de çok mutlu olduk ve duygulandık. Küçük de olsa amacımız onun mutlu olmasıydı onu da başardık."