Sultangazi Belediyesi Sinema Akademisi Gala Gecesi ve Ödül Töreni

Kültür Sanat

Sultangazi Belediyesi tarafından Sinema Akademi öğrencilerinin çektiği kısa filmlerin gösterimi yapıldı. Dün, Sultangazi Etkinlik Salonunda gerçekleştirilen programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, öğrenciler, eğitmenler ve vatandaşlar katıldı. İnsaf, 360 Derece, Ekran, Açlık, Tabuttan Hikayeler ve Sandığa Gömülen adlı kısa filmlerin gösterimi yapıldıktan sonra akademi eğitmenlerine plaket, öğrencilere ise katılım belgesi takdim edildi. Akademi öğrencileri de Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'a klaket hediye etti.

Dursun, "Bugün Sultangazi'de hayallerimizde olan bir işi gerçeğe dönüştürmüş olduk. Sinema Akademimizle güzel bir işe imza atmış olduk. Sinema Akademimiz yaklaşık 8 ay önce başladı. 400 başvuru ile başlayan bu süreçte 80 öğrencimiz süreçlerden geçerek akademide eğitim almaya hak kazanmış oldu. Yaklaşık 8 aydır da bu eğitimlerimiz devam ediyor. Bu eğitimlerimizde 3 aşamada alanında yetkin isimler eğitimler verdi. Öncelikle drama ve canlandırma konusunda çok özel dersler aldılar. Sonrasında senaryo yazma konusunda derslerimizi aldılar ki bunlar sinemanın en önemli aşamaları. Tabi ki bir de perde arkası vardı. Kamera arkasında da teknik bilgilerle donanmaları gerekiyordu. Yaklaşık 80 kişilik ekip bugün burada bir galada buluştu ve 6 tane senaryo oluşturdu. Bugün Sultangazililer ile bu senaryoların filme geçirilmiş halini hep beraber izledik. Bizim açımızdan çok önemliydi. Onlar açısından da hayallerin gerçeğe dönüşmüş olduğu anlardı. Biz şehirlerin kültürel faaliyetlerle, sosyal ve eğitim alanlarında yapılacak faaliyetlerle çok daha güçlü olacağına inanan bir hizmet veriyoruz. Bir belediyecilik veriyoruz. Bu çerçeve içerisinde kültürel faaliyetlerimiz çok yoğun. Sosyal alanlarda çok özel işler yapıyoruz. Bugün Sinema Akademisi'nde olduğu gibi Yazı Akademimizde, Müzik Akademimizde, Spor Akademimizde çok güçlü hizmetler veriyoruz. Sultangazi'yi Sultan Şehir yapmak için gayret ediyoruz. İnanıyoruz ki elbette şehirlerin inşa edilmeye, ihya edilmeye ihtiyacı vardır ama en önemlisi gönüllerin ihyasıdır. Gönüllerin ihyasınında eğitimden ve kültürel faaliyetlerden geçtiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sultangazi Sinema Akademisi öğrencilerinden Zeliha Burak 'Ekran' adlı kısa filmin yönetmenliğini yaptı. Burak, " Filmleri çekerken çok eğlendik. Zaten her sette vardık. Arka veya ön planda olsun her şekilde yardımda bulunduk. Şu an çok heyecanlıyım. İlk defa bir filmi yönettim ve bir film ortaya çıkardım. Görmek için sabırsızlanıyorum. Belediyemize bize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Akademideki öğrencilerin öğretmeni olan yönetmen Ali İlhan ise "Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz yönetmenlik sınıfının ilk kısa film meyvelerini bu akşam izleyeceğiz. Ben heyecanlıyım ama herhalde benden daha heyecanlı olan öğrenciler ilk kısa filmlerini izleyecekler. Ben de onların heyecanına ortak olacağım. Kısa filmin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çok kıymetli" diye konuştu.