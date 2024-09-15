Sultangazi'de Büyük Sünnet Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sultangazi'de Büyük Sünnet Şöleni

Sultangazi\'de Büyük Sünnet Şöleni

Sultangazi Belediyesi, 1200 çocuğu sünnet ettirip şenlik düzenledi. Aileler keyifli anlar yaşadı.

15.09.2024 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SULTANGAZİ Belediyesi, ilçede ikamet eden bin 200 çocuğu sünnet ettirdi. Sünnet ettirilen çocuklar adına belediye etkinlik alanında sünnet şöleni yapıldı. Aileleriyle şenliğe katılan çocuklar hatıra fotoğrafı çekildi ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Sultangazi Belediyesi, bu yıl da ilçede ikamet eden bin 200 çocuğu sünnet ettirdi. Belediye, sünnet takımlarını da hediye ettiği çocuklar ve ailelerini renkli bir programda bir araya getirdi. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen şölene Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sünnet ettirilen çocuklar ve aileleri katıldı. Burak Sezen'le çocuk programı, bubble show, çocuk mehteranı, tahta bacak, maskotlar, DJ performansının yer aldığı programda ayrıca çocuklar için ikramlar da yer aldı.

'BU YAPTIĞIMIZ İŞLER SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAMINDA ÇOK GÜÇLÜ'

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi'nin geleneksel programlarından biri olan sünnet şöleninde kıymetli komşularımla bir aradayız. 3 sezondur geleneksel olarak devam ediyoruz. Toplamda 4 bin 200 çocuğumuzun sünnet programını gerçekleştirmiş olduk. Bugün de bin 200 çocuğumuzun sünnet merasimini gerçekleştirmiş olacağız. Sünnetle ilgili programların hepsini hastanede tamamlamış oluyoruz. Bugün de artık bir şölen ve eğlence tadında çocuklarımızın eğlenebileceği oyun alanları kurduk. Aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri bir program tertip ettik. Bu yaptığımız işler sosyal belediyecilik anlamında çok güçlü işler. Biz onlar için varız, onlar için çalışıyoruz. Sultangazi'nin eğitimde, kültürel ve sosyal faaliyetlerde ve elbette sportif faaliyetlerde çok güçlü bir şehir olması için gayretle çalışıyoruz. Bu sünnet şöleni de o gayretlerimizden bir tanesi. Bütün yavrularımızın bahtı açık olsun" dedi.

Vatandaşlarda sünnet programından çok memnun olduklarını ifade ederek belediyeye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sultangazi, Belediye, Sünnet, Eğitim, Yaşam, Şölen, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sultangazi'de Büyük Sünnet Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 02:37:50. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Büyük Sünnet Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement