Sultangazi'de Sünnet Şöleni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de Sünnet Şöleni düzenlendi

10.09.2022 09:33
Sultangazi'de Sünnet Şöleni düzenlendi

Sultangazi Belediyesi, bu yıl sünnet ettirdiği bin 500 çocuğun aileleriyle birlikte katıldığı bir Sünnet Şöleni düzenledi.

Sultangazi Belediyesi, bu yıl sünnet ettirdiği bin 500 çocuğun aileleriyle birlikte katıldığı bir Sünnet Şöleni düzenledi. Çocuklara ücretsiz sünnetlik kıyafetleri dağıtılan şölende Youtuber Sertaç Abi Söyleşisi, DJ performansı ve ikramlarla renkli görüntüler oluştu.

Bu yıl, 4-12 yaş aralığındaki bin 500 çocuğu sünnet ettiren Sultangazi Belediyesi, çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bir Sünnet Şöleni düzenledi. Şölene, Sultangazi İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye, sünnet olan bin 500 çocuğun ayakkabı, pantolon, gömlek, pelerin, asa, şapka, kuşak, maşallah yazısı ve papyondan oluşan sünnetlik takımlarını ailelerine ücretsiz olarak takdim etti. Ardından bir kortej eşliğinde şölen alanına geçildi.

"UZUN ZAMANDIR SÜNNET ŞÖLENİYLE İLGİLİ TALEPLER VARDI"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yaklaşık bin 500 çocuğun sünnet merasimini yaptıklarını ifade ederek, "Bugün Sultangazi'de çok güzel bir sünnet şöleninde hep beraber bir aradayız. Yaklaşık bin 500 çocuğumuzun sünnet ettirdik. Kesimleri tamamlanmış oldu. Erkeklik dönemlerine böylece girmiş oldular. Sultangazi'de bu görmüş olduğunuz pırıl pırıl çocuklarımızın mutluluğu için bir aradayız. Onların huzuru için, neşesi için bir aradayız. Onları güler yüzlü gördüğümüzde, annelerini, babalarını mutlu gördüğümüzde en az onlar kadar mutlu oluyoruz" dedi.

Uzun zamandır sünnet şöleniyle ilgili talep olduğunu söyleyen Dursun, "Çocuklarını sünnet etmek isteyen komşularımız vardı. Biz de Sultangazi etkinlik alanımızda bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Bin 500 çocuğumuz bugün burada huzur bulacak. Palyaçolarla, çeşitli gösterilerle burada mutlu olacaklar. Sünnet şölenlerini yapacağız. Küçük bir konserle de inşallah nihayete erdirmiş olacağız. Okul öncesinde onlara güzel bir armağan sunmuş olduk. Hayatları boyunca mutluluklar diliyorum. Ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Sultangazi'yle daha güzel işlerin olması için hep beraber gayret edeceğiz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLAR EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

Müzik eşliğinde animatör gösterileri, pamuk şeker ve macun şekeri ikramları, DJ performansı, rengarenk vosvoslarla hatıra fotoğraflarıyla çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Şölende sahne alan Youtuber Sertaç Abi'nin söyleşisi de beğeni topladı.


YORUMLAR
500
SULTANGAZİ'DE SÜNNET ŞÖLENİ DÜZENLENDİ SULTANGAZİ'DE SÜNNET ŞÖLENİ DÜZENLENDİ Sultangazi'de iade etmek istediği telefonu almayan iş yeri sahibini vurdu Sultangazi'de iade etmek istediği telefonu almayan iş yeri sahibini vurdu SULTANGAZİ'DE İADE ETMEK İSTEDİĞİ TELEFONU ALMAYAN İŞ YERİ SAHİBİNİ VURDU SULTANGAZİ'DE İADE ETMEK İSTEDİĞİ TELEFONU ALMAYAN İŞ YERİ SAHİBİNİ VURDU
Kaynak: DHA

Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Hisarcık, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sultangazi'de Sünnet Şöleni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:26 Zelenski ile görüşen Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak BAYKAR fabrikasının detaylarını görüştü
09:20 Kamu kurumları, emeklilik işlemleriyle ilgili belgeleri HİTAP üzerinden gönderecek
09:22 İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası sonrası yaralıları ziyaret etti: Beni tanıdın değil mi bir tanem?
08:44 Pakistan'ın Sindh eyaletinde hayatı kabusa dönüştüren sel felaketi sonucu okulların yüzde 40'ı yıkıldı
08:19 Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar
05:46 FSM'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Polisleri yaralayıp kaçan trafik magandası ikinci kazada yakayı ele verdi
04:15 Şanlıurfa'da kahreden haber! Oyun oynarken kayıplara karışan 2 kız çocuğunun gölette boğulduğu ortaya çıktı
03:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararlara göre 6 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti
00:42 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saatler sonra metrobüs kazasıyla ilgili konuştu: Yaralıları hastanede ziyaret ettim
00:24 HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymasını isteyenlere Selahattin Demirtaş'tan 3 soru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 09:53:50. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Sünnet Şöleni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement