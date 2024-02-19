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Tarihçi-yazar Ahmet Şimşirgil: "11 ilimiz ve Kıbrıs Arz-ı Mev'ud hedefinde"

AMASYA - Tarihçi-yazar Ahmet Şimşirgil, Türkiye topraklarındaki 11 ilin ve Kıbrıs adasının Arz-ı Mev'ud adıyla 'vaat edilmiş topraklar' şeklinde İsrail'in hedefinde olduğu uyarısında bulunarak, Türk gençliğinin bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Amasya'da katıldığı konferansta Filistinli masum insanları öz vatanlarında katleden İsrail'in hedeflerine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Onların Arz-ı Mev'ud'unu bilmiyor bu millet. Okutmadık ki. Onların vaat edilmiş toprak görüp mutlaka alacağız dediği 11 ilimiz hedeflerinde. Adana'dan Van'a kadar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu hedeflerinde. Yavru vatan Kıbrıs da onların hedefinde" dedi.

İsrail'e tepki gösteren Prof. Dr. Şimşirgil, "Adamlar öldürün diyor. Kendinden başkasını insan diye görmüyor. Hamile kadınları, çocukları, yaşlıları, gençleri öldürün diyor. Bunu kendi bozulmuş dini kitabından okuyor. Bunları mı medeni sanıyorsun? Medeniyet ve kültür bizim ecdadımızda var" diye konuştu.

7 Ekim sonrası batılı ülkelerin yöneticileri tarafından İsrail'e destek çıkıldığını hatırlatan Şimşirgil, "Batılı ülkelerin halkları karşı çıkıyor. İnsaf ehilleri zulmü görüyor. Ama idarecileri hepsi bir arada. Yarın da bir arada olacak. Papalık onları asla ayırmaz" şeklinde konuştu.

TÜGVA Amasya İl Temsilciliği'nin Amasya Üniversitesi'nde düzenlediği 'Şanlı tarihimizin dünü, bugünü, yarını' başlıklı konferansa Amasya Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Çekin, TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Akif Yivli, AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun da katıldı.