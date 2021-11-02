Üye Girişi
Tarihe ışık tutan eserler bilimsel çalışmalar için bu şekilde hazırlanıyor - Son Dakika

Tarihe ışık tutan eserler bilimsel çalışmalar için bu şekilde hazırlanıyor

02.11.2021 20:55

Tarihe ışık tutan eserler bilimsel çalışmalar için bu şekilde hazırlanıyor Karacahisar Kalesi'nde bulunan tarihi eserler farklı süreçlerden geçiriliyor Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Hasan Yılmazyaşar: "Daha kurumsal, temsili yüksek...

Tarihe ışık tutan eserler bilimsel çalışmalar için bu şekilde hazırlanıyor

Karacahisar Kalesi'nde bulunan tarihi eserler farklı süreçlerden geçiriliyor

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Hasan Yılmazyaşar:

"Daha kurumsal, temsili yüksek ve konforlu bir çalışma alanına sahip olduk"

ESKİŞEHİR - Karacahisar Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları esnasında bulunan tarihi eserler, kalenin yakınında kurulan kazı istasyonunda restorasyon, çizim ve fotoğraf aşamalarından geçirilerek bilimsel çalışmalar için hazırlanıyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan ve Osmanlı Beyliği'nin devlet olma yönündeki ilk adımlarını attığı tarihi Karacahisar Kalesi'nde, yaklaşık 22 yıldır belli aralıklarla arkeolojik kazı çalışmaları yapılıyor. İlk olarak 1999 yılında Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından başlatılan yüzey araştırmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle aktif olarak devam ediyor. Bu yıl Eskişehir Valiliği tarafından kalenin yakınına kurulan "Kazı İstasyonu" sayesinde toprağın altında bulunan tarihi eserler daha sağlıklı ve konforlu bir çalışma ortamında bilimsel çalışmalar için hazırlanıyor. Osmanlı ve Anadolu Beylikleri'nin yanı sıra; Selçuklu, Memlüklü ve Bizans uygarlıklarına ait sikke, seramik, ok ucu, yüzük, küpe, lüle, ağırşak gibi buluntular kazı istasyonuna getirilerek; konservasyon, çizim ve fotoğraf aşamalarından geçiriliyor. Oluşturulan yapı içerisinde farklı çalışmaların sürdürülebileceği; laboratuvarlar, fotoğraf atölyeleri, brifing salonlarının da yer aldığını belirten Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Hasan Yılmazyaşar, bulunan her eserin ilgili uzmanlar tarafından değerlendirildiği vurguladı.

"Daha kurumsal, temsili yüksek ve konforlu bir çalışma alanına sahip olduk"

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Karacahisar Kalesi'ne "12 aylık kazı" statüsü verildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, "2020 yılından itibaren Karacahisar Kalesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla '12 Aylık Kazı' statüsünde devam ediyor. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile sürdürülüyor. Türk Tarih Kurumu da proje bazında Karacahisar Kalesi kazısını destekliyor. Arkeolojik kazılar uzun soluklu çalışmalar ve kazı ekibinin çalışma alanının kalitesi son derece önemli. Son dönemde önemli arkeolojik bulguların yanı sıra, bizim için anlamlı gelişmelerden bir tanesi Eskişehir Valiliği tarafından yaptırılmış olan, iç dizaynı ve donanımı Anadolu Üniversitesi tarafından tamamlanan çalışma istasyonu oldu. Bu istasyonda farklı çalışmaların sürdürülebileceği; laboratuvarlar, fotoğraf atölyeleri, brifing salonu gibi alanlar oluşturuldu. Daha kurumsal, temsili yüksek ve konforlu bir çalışma alanına sahip olduk. Şu anda halihazırda kazımızda akademik uzmanların yanı sıra TTK personeli arkeolog ve sanat tarihçiler ile bir arada çalışıyoruz" diye konuştu.

"Arkeolojik çalışmalarla eş zamanlı olarak bilimsel çalışmaları da tamamlamayı hedefliyoruz"

Kazı alanında çalışma süreci hakkında da bilgi veren Kazı Başkanı Yılmazyaşar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Kazı çalışmalarında her gün sabah başlayan, bilimsel arkeolojik yöntem ve teknikler çerçevesinde devam eden çalışmalar sonrasında birtakım bulgulara ulaşılıyor. Bu bulgular, buluntu alanı, buluntu kodu ve içerisinde bulunduğu kontekst gibi verilerle birlikte ayrıca sınıflandırılıyor. Daha sonra da çalışma istasyonuna götürülüyor. Buradaki her buluntu grubu temizlik, konservasyon, çizim ve fotoğraf çalışmaları tamamlanarak bilimsel çalışmalara bir altlık oluşturabilecek şekilde kazı veri tabanına aktarılıyor ve sonrasında kazı ekibinde yer alan ilgili uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Çalışmalarımızda arkeolojik çalışmalarla eş zamanlı şekilde bilimsel çalışmaları da tamamlamayı hedefliyoruz."

Tarihe ışık tutan eserler bilimsel çalışmalar için bu şekilde hazırlanıyor
Tarihe ışık tutan eserler bilimsel çalışmalar için bu şekilde hazırlanıyor
Tarihe ışık tutan eserler bilimsel çalışmalar için bu şekilde hazırlanıyor
Tarihe ışık tutan eserler bilimsel çalışmalar için bu şekilde hazırlanıyor

Anadolu Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Karacahisar, Edebiyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihe ışık tutan eserler bilimsel çalışmalar için bu şekilde hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi 20:18 Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi İcrayla çocuk teslimi düzenlemesi kaldırılıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları 19:56 İcrayla çocuk teslimi düzenlemesi kaldırılıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları Gizlilik kararı kalktı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı 19:38 Gizlilik kararı kalktı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada 18:26 EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi 18:05 Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı 17:21 Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak 16:15 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 15:59 Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

Son Dakika Haberleri
18:42 Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi
18:41 Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız
18:16 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca "Biontech'te 3. doza gerek yok" açıklamasından sonra fikir değiştirdi: Gündeme alacağız
18:14 Christophe Galtier, Türk futbolcu için talimat verdi! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için adım atıldı
18:12 Bir kilogram altın 545 bin liraya yükseldi
18:05 Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
18:00 Nehre girip tuttuğu timsahı önce haşladı sonra sos dökerek yedi
17:58 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
17:55 Husumetlisini tokatladı, yetmedi tabancayla vurdu!
17:44 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor         
20:40
FIFA'nın itibarını yerlere düşürecek iddianame! Platini ve Blatter'in karışmadığı suç yok FIFA'nın itibarını yerlere düşürecek iddianame! Platini ve Blatter'in karışmadığı suç yok         
19:59
Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren zanlıdan akılalmaz savunma: İstem dışı oldu Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren zanlıdan akılalmaz savunma: İstem dışı oldu         
19:54
Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız         
18:42
Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı         
18:25
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı         
17:38
Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli         
16:35
Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı         
16:06
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı         
15:04
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!         
10:24
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 21:02:21. #1.13#
SON DAKİKA: Tarihe ışık tutan eserler bilimsel çalışmalar için bu şekilde hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement