Tarihi Giresun bıçaklarını dünyaya tanıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Tarihi Giresun bıçaklarını dünyaya tanıtıyor

Geniş Video İzle

Tarihi Giresun bıçaklarını dünyaya tanıtıyor Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Mahir Henden, Karadeniz kültürünü yansıtan ve unutulmaya yüz tutmuş tarihi bıçakları yeniden hayata geçiriyor.

18.01.2025 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi Giresun bıçaklarını dünyaya tanıtıyor

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Mahir Henden, Karadeniz kültürünü yansıtan ve unutulmaya yüz tutmuş tarihi bıçakları yeniden hayata geçiriyor. Henden, başladığı bu sanatla hem bölgesel kültürü yaşatıyor hem de üretimlerini yurtdışına ihraç ederek uluslararası alanda tanıtımını sağlıyor.

Mesleğe Anıtkabir Müzesinde Atatürk'e Giresun'dan armağan edilen bıçağı gördükten sonra merak salarak başladığını anlatan Mahir Henden, "Üniversitede öğrenciyken, 2008 yılında Anıtkabir ziyaretinde Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edilen altın kaplama bir kılıçtan ve kılıcın üzerindeki "Topal Osman ve Giresun uşaklarının atasına armağanıdır" yazısından çok etkilendim. Memlekete geldiğimde bu sanatı kimsenin yapmadığını, bu sanatın unutulduğunu, yok olmaya yüz tuttuğunu gördüm. Ben bu işi yaparım dedim, o şekilde bu sanata başladım" dedi.

Ahırda başladı

İlk olarak 15 metrekarelik bir ahırda bu sanatı icra etmeye başladığını kaydeden Henden, "Yaptığım bıçakları satarak hem işimi geliştirmeyi hem de iş makineler satın almayı başardım. Tanıştığım İdris Topatan ustamdan Giresun'a ait tarihi yılan dili bıçağının işçiliği hakkında bilgiler aldım. Bu sanatı daha da geliştirip, bıçaklarıma özgün dokunuşlar katmaya çalıştım. Yıllar içinde ürettiğim yılan dilli bıçağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve pek çok bakana hediye ettim" şeklinde konuştu.

Devlet desteğiyle yurt dışına ihracat

Devletin sağladığı destekle yeni bir atölyeye kavuşarak atölyesini genişlettiğini de anlatan Henden, "Devlet desteğiyle işlerimi büyütme fırsatı yakaladım. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında bıçaklarını satma fırsatı buldum. Devletimden hiçbir hibe desteği bile istemedim fakat sağ olsunlar makinelerimi aldılar ve bana yeni bir yer verdiler. Bu sayede işlerimi ve atölyemi geliştirdim. Şimdi ben de vefa borcumu yerine getireceğim. Bulancak'ta bir kurs merkezi açarak, yeni çıraklar yetiştireceğim. Bu mesleği geleceğe taşıyıp, istihdam sağlayacağız" diye konuştu.

-Uluslararası arenada Karadeniz kültürünü tanıtacak

Bulancak'ta açacağı kursla bölge halkına iş imkanı sağlarken, üretmeye devam edeceğini de kaydeden Henden, "Bıçakları yurtdışına ihraç ederek Karadeniz kültürünü tanıtma fırsatı bulacağım. Sadece Türkiye'deki iç piyasada değil, uluslararası arenada da kültürümüzü tanıtacağız ve yaptığımız ürünlerin ihracatını gerçekleştireceğiz. Bu çabalarımla, hem Giresun'un tarihi kültürel mirasını yaşatmak hem de gençlere bu alanda iş imkanı sağlamak istiyorum" dedi.

Tarihi Giresun bıçaklarını dünyaya tanıtıyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Karadeniz, Bulancak, Ekonomi, Giresun, İhracat, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Giresun bıçaklarını dünyaya tanıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
17:51 Togg 2025 model fiyatları belli oldu Togg 2025 model fiyatları belli oldu
17:42 Sevilen dizide flaş ayrılık Başrol oyuncusu veda ediyor Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:22 Akın akın koştular Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
17:10 Altında yeni seviye Eski fiyatların hepsini unutun Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:55 Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella’nın A Milli Takım defteri kapanabilir Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 15:04:37. #1.11#
SON DAKİKA: Tarihi Giresun bıçaklarını dünyaya tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.