Kültür Sanat

Tarihi Kale Mescidi'nde Toplu Namaz

15.08.2025 15:30
Erzurum'un ilk mescidinde 9 yıl aradan sonra toplu Cuma namazı kılındı, tarihi önem vurgulandı.

Saltuklular döneminde inşa edilen Erzurum'un ilk mescidinde, 9 yıl aranın ardından toplu namaz eda edildi.

Erzurum Kalesi içerisine Saltuklu Emiri Muzafferüddin Gazi tarafından Tepsi Minareli Saat Kulesi ile birlikte 1124-1132 yılları arasında yaptırıldığı değerlendirilen ve kentteki ilk mescit olarak kabul edilen Kale Mescidi'nde, İl Müftü Vekili Sebahattin Erdoğan cuma namazı kıldırdı.

Vali Mustafa Çiftçi, namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi yapının asırlardır ibadete açık olduğunu söyledi.

Mescidin önemine değinen Çiftçi, "Bugün bu mescidin önemine dikkati çekmek için cuma namazı eda edelim diye geldik. Mescitle Tepsi Minare de inşa edilmiş, daha sonra burası Büyükşehir Belediyemizce ön tarafı açılmak ve park haline getirilmek suretiyle tarihi kimliği ortaya çıkarılmış durumda." ifadelerini kullandı.

Mescitte son toplu namaz, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla 12 Mart 2016'da sivil toplum kuruluşlarının "Yeniden dirilmek için 12 Mart sabah namazında Erzurum'un ilk mescidinde, kale içinde buluşalım" sloganıyla yürüttüğü proje kapsamında kılınmıştı.

Namaza, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, bazı ilçe kaymakamları ile belediye başkanları ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

