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Tarihi Payas Kalesi, ziyarete açılmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Tarihi Payas Kalesi, ziyarete açılmaya hazırlanıyor

09.11.2021 11:07
Tarihi Payas Kalesi, ziyarete açılmaya hazırlanıyor

Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan etrafı hendeklerle çevrili Payas Kalesi, bilimsel kurtarma kazılarıyla gün yüzüne çıkarılıp turizme kazandırılacak.

Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan etrafı hendeklerle çevrili Payas Kalesi, bilimsel kurtarma kazılarıyla gün yüzüne çıkarılıp turizme kazandırılacak.

Orta Çağ'da Cenevizliler tarafından yapılan ve yıkıldıktan sonra 2. Selim tarafından yeniden inşa edilerek savunma kalesi olarak kullanılan Payas Kalesi'nde, ilk kazı 2018'de gerçekleştirildi. O dönemde avlusundaki mescit ve askeri kışlanın temellerine ulaşılan kazılar sonrası, her iki yapı restore edilerek ayağa kaldırıldı.

Geçen ay Hatay Arkeoloji Müzesi koordinasyonunda 21 kişilik ekiple 2. etap kurtarma kazılarına başlanılan kalenin, avlusundaki koğuş, konut ve depoların temellerine de ulaşıldı. Yapıların gün yüzüne çıkarılması ve etrafındaki hendeklerin restore edilmesiyle Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin hemen yanında yer alan kale, hizmete açılarak turizme kazandırılacak.

"Kale, Anadolu'da bir ilktir"

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, AA muhabirine, kazı çalışmalarının devam ettiği yapının çok önemli bir Orta Çağ kalesi olduğunu söyledi.

Kalenin yüzyıllar içerisinde ticaret kervanlarını koruyan bir karakol, karargah ve hatta hapishane olarak kullanıldığını belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Kale, Anadolu'da bir ilktir çünkü etrafı yekpare hendeklerle çevrili. Payas Kalesi'nde Müze Müdürlüğünün ilk bilimsel kurtarma kazıları 2018'de başladı. Restorasyon öncesi bir ön hazırlıktı. Kalenin içinde bulunan mescit ve kışla binasının sadece alt seviyede temelleri kalmıştı, onlar restorasyon sonrası ayağa kaldırıldı. Bu yıl etrafında bulunan hendeklerin restorasyonu öncesi kalenin katmanlarını görebilmek için iki yeni açma açıldı ve Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde belirttiği konutların temellerine rastlanıldı."

Ersoy, bu konutların da kazılarla gün yüzüne çıkarılmasını amaçladıklarını söyledi.

Ziyaretçiler mescidinde namaz kılıp, kaleyi gezebilecek

Kalenin kazı çalışmalarının ardından hizmete alınacağını ve avlusundaki kışlanın müze görevi göreceğini ifade eden Ersoy, "Kalenin içindeki kışla binası, müzeye çevrilerek bugüne kadar kazılarımızda bulunmuş tüm top gülleleri, toplar ve diğer Osmanlı'ya ait tabak, çini parçaları ve lüleler burada sergilenecek. Ziyaretçi geldiğinde mescidinde namaz kılıp, kaleyi gezebilecek, tarihle iç içe ibadetini yapıp müzesinde de tarihini öğrenecek." diye konuştu.

Ersoy, aynı zamanda kalıntıların üzerinde ziyaretçiler için bir gezi güzergahı oluşturulacağını, kalenin hizmete açılmasıyla bölge turizmine önemli bir katkı sağlanacağını kaydetti.

Tarihi Payas Kalesi, ziyarete açılmaya hazırlanıyor
Tarihi Payas Kalesi, ziyarete açılmaya hazırlanıyor
Tarihi Payas Kalesi, ziyarete açılmaya hazırlanıyor
Tarihi Payas Kalesi, ziyarete açılmaya hazırlanıyor
Tarihi Payas Kalesi, ziyarete açılmaya hazırlanıyor

Restorasyon, Mescit, Hatay, Payas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Payas Kalesi, ziyarete açılmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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