Tarihi Surlara Korkuluk Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarihi Surlara Korkuluk Yapıldı

Diyarbakır'daki tarihi surlarda düşme kazalarını önlemek için korkuluklar inşa edildi.

31.10.2024 14:33
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1) TARİHİ SURLARDA DÜŞME VAKALARININ ÖNLENMESİ İÇİN KORKULUK YAPILDI: ZİYARETLER KONTROL ALTINA ALINSIN

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi surlarda ölümle sonuçlanan düşme vakalarının ardından, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından belli noktalarda korkuluklar yapıldı. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUMDER) Başkanı Kenan Aksu, surların üzerindeki ziyaretlerin kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi surlarda ölümle sonuçlanan düşme vakalarının ardından, kazaların önüne geçilmesi amacıyla Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından ziyaretçilerin en çok kullandığı noktalara korkuluklar yapıldı. Alınan önlemlerin memnun edici olduğunu belirten DİKTUMDER Başkanı Kenan Aksu, " Diyarbakır Surları, kültür ve tarih açısından çok önemli bir yapıdır. Çin Seddi'nden sonra en uzun surlar buradadır. Tabii genişlik ve uzunluk açısından dünyada birincidir. Halen bütün yabancı turist ve yerli vatandaşlarımız surlara çıkmak istiyorlar. Tabii ki fiziki durumu çok kötüydü, şimdi geldik ve gördük, koruma ile ilgili burada güzel şeyler yapmışlar. Yapılması gerekenler de bunlardırö dedi.

'KONTROLLÜ İNİŞ-ÇIKIŞLARIN YAPILMASI GEREKİYOR'

Surlara çıkmak isteyenler için güvenli alanların belirlenmesi gerektiğini ifade eden Aksu, "Surların bir kontrolü olması lazım. Yani her yerden sura çıkılmaması lazım, belli yerlerde belli kontrollerle çıkılıp, oradan tekrardan inilmesi gerekiyor. Bu açıdan bakılırsa, hiç olmazsa bu tür yaralanma ve ölüm vakalarının olmayacağını düşünüyorum. Hatta bazı yerleri inceledim, camdan asansör yapmışlar. Dokusuna uygun camdan asansör yapılabilir. Bu sayede yaşlı ve engelliler de rahatlıkla çıkıp gezebilir. Diyarbakır'da turizm zabıtası da var. Biraz önce turizm zabıtasının, gelen turistlere hem rehberlik hem de yardım ettiğini gördük. Diyarbakır hakkında bilgilendiriyor, anlatıyorlar. Yapılması gereken korkuluklar yeni yapılmış ama çok iyi olmuş. Dokusuna da uygun, inceledik. Dünyanın her yerinde böyledir. Diyarbakır surlarında merdivenler çok dik. Bu merdivenlere de korkuluklar yapılmış. Aynı zamanda denetim de yapılırsa, belli yerlerden çıkılıp belli yerlerden inilirse, bu tür vakaların azalacağını düşünüyorum. Turizm zabıtasının da surların belirli yerlerinde görev yapması büyük bir hizmet olur. Hem onlar için hem Diyarbakır için hem de gelen turistler için güzel olur. Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin 7 kentinde turizm polisleri de var. Biz bunu senelerce dilendirdik. Sağ olsun emniyet müdürümüz bu konuda çok önemli bir iş yaptı. Turizm polisi de çok güzel görevler yapıyor. Biraz önce biz şahit olduk, Tayvan'dan gelen misafirlerimize rehberlik yaptılar. Diyarbakır'ı güzel anlatılar. Önemli görevlerde bulunuyorlar. Onlara teşekkür ediyoruzö diye konuştu.

'İNSANLARI ÇOK GÜLER YÜZLÜ'

Tayvan'dan annesiyle birlikte gezmeye gelen tercüman Zoe Chiang (49), "Burayı biraz internetten araştırdık ve dün akşam geldik. Burası çok güzel ve tarihi bir yer. İnsanları çok güler yüzlü, herkesin yüzünde gülücükler var. Bu çok dokunaklı, çok mükemmel bir yer gerçekten, manzara çok güzel ve nazik insanlar. Burada çok farklı peynir gördük kahvaltıda, çay da çok güzelö dedi.

İstanbul'da yaşayan Batmanlı Muhammet İslam (24), korkuluklar için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Daha önceleri korkuluk yokmuş. Şu anda korkuluk yapmışlar. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, çok güzel bir çalışma. Zaten devlet millet için vardır. Devletimizin millet için çalışması çok güzel bir şey. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsunö diye konuştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinden gelen Deniz Yıldız (28), ise şöyle konuştu:

"Öncelikle korkuluklar çok yüksek. Korkulukların yapılması çok iyi oldu. Hem buranın halkı için hem gelen turistler için çok iyi oldu. Şu an çıkarken hiç zorlanmadık. Yapanlara buradan teşekkür ediyoruz. Yani canları gideceğine böyle bir şeyin yapılması çok güzel olmuş.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Diyarbakır, Güvenlik, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Surlara Korkuluk Yapıldı - Son Dakika

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