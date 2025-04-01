Tarihi Uzun Çarşı Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarihi Uzun Çarşı Yeniden İnşa Ediliyor

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Hatay'ın yıkılan Uzun Çarşı'sı, Bakanlık destekleriyle yeniden hayat bulacak.

01.04.2025 12:16
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Tarihi uzun çarşı yeniden ayağa kalkıyor

ANKARA - Asrın felaketinde ağır yıkıma uğrayan Hatay'ın simgelerinden Tarihi Uzun Çarşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ihya çalışmalarıyla yeniden ayağa kalkıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasara uğrayan illerde konutların yanı sıra şehir merkezindeki çarşıları da yeniden inşa ediyor. Hatay'ın tarihi dokusunun önemli simgelerinden biri olan Tarihi Uzun Çarşı esnafı da yine Bakanlık desteğiyle çarşının yakınındaki geçici iş yerlerinde ticarete devam ediyor. TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ise yeni iş yerlerinin yapımını hızla sürdürüyor.

" Antakya'mızı yine kadim medeniyetlerin merkezi yapacağız"

Künefeci Nurettin İmren, bu bayram tatlıları Bakanlığın tahsis ettiği geçici çarşıdaki iş yerinde hazırladı. Bu yıl içinde ise yeni iş yerine kavuşacak. İmren'in hikayesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "İyi günde de kötü günde de. Acıda da bayram sevinçlerimizde de. 11 ilimizden asla ayrılmıyoruz. Nurettin Usta'nın 'dünyanın cenneti' dediği Uzun Çarşı'ya kavuşacağı günler çok yakın. Antakya'mızı yine kadim medeniyetlerin merkezi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Künefeci İmren ise şunları kaydetti:

"Şu an şehirdeki tüm çabanın bizim için olduğunun farkındayız. Her yer şantiye, her yer inşaat alanı. Şehir şu an yeniden onarılıyor, bunu görüyoruz. Bir şeylerin gelişmesi, yükselmesi, gözle görünür farkındalığı bizim umutlarımızı yükseltiyor. Her sabah iş yerime gidip ne çalışmaların kadar ilerlemiş olduğunu kontrol ediyorum. Bir taş eklenmişse ben o taşı fark ediyorum. Devletin şu an burada hızlı bir çalışma yaptığı görüyoruz.

Bu çalışmaların hızından dolayı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Eskisinden daha güzel olacağına inanıyoruz. Bize güç veren şey, bir gün orada yeniden çalışabilme umudu. İş yerlerimizin onarımı bitince biz tekrar oraya döneceğiz. Çarşımızdaki iş yerleri bize teslim edilecek; herkes kendi iş yerine geçecek. Burası bizim bir gün geleceğimizi tekrar düşündüğümüz dünyanın cenneti."

Uzun Çarşı'da 914 konut ve iş yeri inşa ediliyor

Hatay'da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim edildi, yıl sonuna kadar toplam 153 bin 248 bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak. Hatay'ın tarihi dokusunun önemli simgelerinden biri olan Tarihi Uzun Çarşı'da ise TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca 69 konut ve 845 iş yeri olmak üzere toplam 914 bağımsız bölüm yapılıyor.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Ekonomi, Emlak, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Uzun Çarşı Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika

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