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Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi Samsun'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi Samsun'da Ziyarete Açıldı

Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren 120 fotoğrafın sergilendiği sergi, Samsun'da ziyarete açıldı. Sergide, ülke genelindeki tarımsal faaliyetlerin fotoğrafları yer alıyor.

Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi Samsun\'da Ziyarete Açıldı
25.12.2023 - 19:51,  Güncelleme: 20:36
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Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi Samsun'da ziyarete açıldı

SAMSUN - "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nda 6 bin 635 fotoğraf arasından dereceye giren 120 fotoğrafın gösterildiği sergi, ziyarete açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının özel bir banka desteğiyle düzenlediği Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirildi. Yarışmasının konusu; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyetlerden oluştu.

Başvuruları 30 Ocak 2023 tarihinde sona eren yarışma, genel, çiftçi, öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları ile banka çalışanları kategorisinde 'Sen Üret Yeter' temasıyla gerçekleştirildi. Fotoğraf yarışmasına bu yıl toplam bin 210 katılımcı 6 bin 635 eserle katıldı. Seçici kurul 8 eseri ödüle layık bulurken 120 eser de sergileme ve albüm çalışması için seçildi. Seçici kurul tarafından ödül alması uygun görülen eserler ile sergileme ve albüm çalışması için belirlenen eserler, Samsun'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün organizasyonu ile 25-28 Aralık 2023 tarihlerinde bir AVM'de sergilenmek üzere bugün yapılan törenle açıldı.

"Anadolu'nun ne kadar zengin olduğunu fotoğraflarla da görmüş olduk"

Serginin açılışının ardından açıklamalarda bulunan Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 13'üncüsü düzenlenen tarım, orman ve insan temalı fotoğraf yarışması sonucunda sergilenmeye değer görünen eserleri inceledik. Serginin başında da ödüllü fotoğraflara baktık. Anadolu'nun ne kadar zengin olduğunu fotoğraflarla da görmüş olduk. Her yörenin birbirinden farklı zenginliklerini tarlasından ovasına, ovasından denizine, denizinden gölüne, gölünden ırmağına, doğasına birçok güzelliği bir arada görme fırsatı bulduk. Bu fotoğrafları çekenlerin emek ve yüreklerine sağlık. Çalışmaya katılan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

"Farklı bölgelerde yapılan tarımsal faaliyetlerin tamamını fotoğraflara yansımış"

Ülke genelindeki tarımsal faaliyetlerin tamamının fotoğraflara yansıdığına değinen Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Bakanlığımız bu yıl tarım, orman ve insan konulu fotoğraf sergisinin 13'ünsünü düzenliyor. Teması da 'Sen üret yeter'. Sergide toplam 120 adet fotoğraf sergileniyor. Bin 210 fotoğrafçı 6 bin 635 adet fotoğraf ile yarışmaya katıldı. Genel, çiftçi, öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları ile banka çalışanlarının katıldığı toplam 6 kategoride fotoğraflar yarıştı. Fotoğraflar arasında 8 tanesi ödül almayı hak kazandı, 120 fotoğraf da sergilenmeye değer görüldü. Bugün açtığımız serginin amacı; ülkemizin farklı bölgelerinde yapılan tarımsal faaliyetlerin tamamını fotoğraflar ile yansıtmak. Karadeniz'in yanı sıra değişik illerde yapılan faaliyetler sergide vatandaşlara gösterildi. Diğer illerde de Samsun'da yapılan faaliyetler farklı coğrafyadaki insanlara gösterildi. Yani ülkemizin her bölgesinde yapılan tarımsal faaliyetlerin tamamının görsellerini bu sergide görmek mümkün. Emeği geçen herkese teşekkür ederken, Samsunluları da sergimizi ziyarete davet ediyorum" diye konuştu.

Sergi, 28 Aralık Perşembe günü akşam saatlerine kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Kültür Sanat Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi Samsun'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika


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