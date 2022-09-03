Tarımın başkenti Konya, şimdi de gastronominin başkenti olacak - Son Dakika
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Tarımın başkenti Konya, şimdi de gastronominin başkenti olacak

03.09.2022 12:40

Tarımın başkenti Konya, şimdi de gastronominin başkenti olacak Hazreti Mevlana'nın şehri ve tarımın başkenti Konya, şimdi gastronominin başkenti olmak için kolları sıvadı.

Tarımın başkenti Konya, şimdi de gastronominin başkenti olacak

KONYA - Hazreti Mevlana'nın şehri ve tarımın başkenti Konya, şimdi gastronominin başkenti olmak için kolları sıvadı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 10 bin yıllık yemek kültürünün tanıtımı için bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri GastroFest'in yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Altay, "Konya, tarımın başkenti olduğu gibi bundan sonra inşallah gastronominin de başkenti olacak. Bir payitaht şehir olarak bu konuda üstümüze düşen sorumluluğu en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ediyoruz. Herkesi GastroFest için Konya'ya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Konya'nın yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamak için bu yıl ikincisini düzenlediği Konya GastroFest, Kalehan Ecdat Bahçesi'nde her gün on binlerce lezzet tutkununu ağırlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Çatalhöyük'ten itibaren çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, üreten bir şehir olduğunu belirterek, bu yönünü gelen misafirlere aktarmak istediklerini ifade etti. Başkan Altay, "Hepinizin bildiği gibi aslında bir şey nerede üretiliyorsa orada yenir. Dolayısıyla Konya, bu ürettiklerini en güzel şekilde sofraya sunmak için çok yoğun bir gayret sarf etmiş ve 10 bin yıldır oluşturduğu kültürü şu an itibariyle biz de gastronomi festivaline gelen ziyaretçilerimize sunmaya gayret ediyoruz. Çok yoğun bir katılım var. Özellikle şehir dışından çok yoğun bir katılım var. Bu vesileyle özellikle bölge coğrafyamızdan; Ankara'dan, Eskişehir'den, Aksaray, Karaman, Niğde'den misafirleri beklediğimizi özellikle ifade etmek isterim" dedi.

"Bu festival Ateşbaz-ı Veli Hazretlerine ithafen düzenleniyor"

Düzenlenen festivalde asıl temanın Ateşbaz-ı Veli Hazretleri olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, "Konya denilince akla ilk gelen Hazreti Mevlana'dır. Hazreti Mevlana'nın aşçısı da Ateşbaz-ı Veli Hazretleri... Aslında gastronomi festivalimizi Ateşbaz-ı Veli Hazretleri'ne ithafen düzenliyoruz. Bizlere her zaman bu konuda destek olan Emine Erdoğan hanımefendinin ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın katılımıyla Ateşbaz-ı Veli Hazretleri Türbesi'nden getirilen tuzu Toyga Çorbası'na katarak başlangıcı gerçekleştirdik. Emine Erdoğan hanımefendiye ve bakanımıza katılımları için hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Konya gastronomisi sadece etliekmekle sınırlı değil"

Konya'nın kadim bir yemek kültürüne sahip olduğunu fakat daha çok etliekmekle tanındığını dile getiren Başkan Altay, "Konya denilince en önemli yemek etliekmek. Hepimizin de en çok sevdiği Ama Konya'yı sadece etliekmekle sınırlamak büyük bir haksızlık olur. Konya'nın coğrafi işaretli ürün başvuru sayısı 100. Şu ana kadar 60 coğrafi ürünün işaretini almış olduk. Dolayısıyla gastronomi festivaline geldiğinizde etliekmeğin dışında; su böreğimizi, fırın kebabımızı, yağ somunumuzu, küflü peynirden yapılan yemekleri, börekleri görebileceğiniz gibi sac arası başta olmak üzere; höşmerim helvası gibi tatlılarımızı ve içeceklerimizi de görebileceğiniz bir festival hazırladık" diye konuştu.

Gastrofest sadece bedenleri değil gönülleri de doyuracak

Bu yıl ikincisi düzenlenen GastroFest'te yemek dışında çeşitli sosyal etkinliklerin de hazırlandığına işaret eden Başkan Altay açıklamasında, "Sadece bedenleri doyurmak yetmiyor. Bunun için biraz da gönülleri doyuracak işler de yapıyoruz. Özellikle çocuklar için önemli etkinlik alanları oluşturduk. Gelen ziyaretçilerimizi, çocuklarımızı eğlenceli bir bölüm bekliyor. Pazar akşamına kadar Konya'da gastronomi adına her şey var" ifadelerini kullandı.

"Konya 365 gün ziyaret edilebilecek bir şehir"

Başkan Altay, gelişen ve büyüyen Konya'nın gastronomi alanında önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: "Konya, tarımın başkenti olduğu gibi bundan sonra da inşallah gastronominin bir başkenti olacak. Bir payitaht şehir olarak bu konuda da üstümüze düşen sorumluluğu en iyi şekilde anlatmak için çaba sarf ediyoruz. Herkesi Konya'ya davet ediyorum. GastroFest'e gelemedik diye üzülmeyin. Konya 365 gün ziyaret edilebilecek bir şehir."

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Kaynak: İHA

mevlana, Altay, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarımın başkenti Konya, şimdi de gastronominin başkenti olacak - Son Dakika

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