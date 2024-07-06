Tekirdağ'dan Tunceli'ye yerleşen çift, atıl araziye lavanta bahçesi kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Tekirdağ'dan Tunceli'ye yerleşen çift, atıl araziye lavanta bahçesi kurdu

Tekirdağ'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Tunceli'ye yerleşen Özgür Ozan ile eşi Mehtap Karaağaç, köylerindeki atıl araziye lavanta bahçesi kurdu. Çift, lavanta üretimi yaparak ürünlerini çay ve yağ olarak satışa sunuyor. Tunceli'nin turizm potansiyelini değerlendirmek isteyen çift, görkemli lavanta tarlaları oluşturmayı hedefliyor.

06.07.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Tunceli'ye yerleşen Özgür Ozan ile eşi Mehtap Karaağaç, köylerindeki atıl araziye lavanta bahçesi kurdu.

Yaklaşık 20 yıl boyunca Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayıp fabrikalarda çalışan Karaağaç çifti, şehir stresinden uzaklaşmak için 2022'de Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Demirce köyüne yerleşti.

Çevresi meşe ormanlarıyla kaplı köyde hayatlarını sürdüren karı koca, 3 yıl önce aldıkları kararla kazanç sağlayacaklarına inandıkları 750 kök lavantayı 1000 metrekare alandaki atıl arazilerinde toprakla buluşturdu.

Ekim işlemi sonrası sürekli bakımını yaptıkları lavantalar, mor renkteki çiçekleriyle yetiştiği alana güzellik kattı.

Güneş altında zorlu mesai yapan çift, topladıkları lavantalardan bazılarını kurutup çay, bazılarını ise yağa dönüştürerek, internette ya da il merkezinde kurdukları stantta satışa sunuyor.

"Bu bölgede kaliteli lavanta yetiştirmeyi başardık"

Özgür Ozan Karaağaç, AA muhabirine, köyüne döndükten sonra deneme amaçlı bir lavanta bahçesi kurduğunu söyledi.

Tekirdağ'da lavanta üretimi ile ilgili çeşitli bilgiler öğrendiğini belirten Karaağaç, şöyle konuştu:

"Tunceli dağlık bir bölge ve yaklaşık 3 yıl önce bu tarlayı kurduk. Şu an olumlu geri dönüşler var. Bu bölgede kaliteli lavanta yetiştirmeyi başardık. Lavantalarımız angustifolia cinsidir ve tarlamız bir dönüm üzerine kuruludur. Lavantalarımızda hiçbir şekilde tarımsal ilaç kullanmadık. Bunun en büyük göstergesi tarlamızda var olan arılar, kelebekler ve karıncalardır. Biz, şimdilik lavantadan yağ, çay ve özellikle kadınlar için tonik olan hidrosolü üretiyoruz."

Karaağaç, Tunceli'nin artık turizm şehri olduğuna işaret ederek, "Buraya son yıllarda gerçekten büyük bir rağbet var. Biz de özellikle bu fırsatı iyi değerlendirmek için görkemli lavanta tarlaları oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehtap Karaağaç da Samsun'dan Tunceli'ye gelin geldiğini ve 13 yıldır evli olduğunu anlattı.

Tekirdağ'dan köye dönüş sonrası tek hayallerinin üretim yapmak olduğunu ifade eden Karaağaç, "O yüzden lavantayı seçtik ve çiçekler ilgi alanımdı. Köy yaşantısı daha iyi çünkü uzun yıllar şehirde yaşadığım için sakinliğe ihtiyaç duyuyorum. Çocuklarımız da bizimle tarlaya gelip hem yardım ediyorlar hem de çiçeklerin arasındaki canlıları tanıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Özgür Ozan, Karaağaç, Tekirdağ, Tunceli, Tarım, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tekirdağ'dan Tunceli'ye yerleşen çift, atıl araziye lavanta bahçesi kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
09:47 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral’a verilen cezayı kınadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı
09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:00 Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
09:39 Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti
09:26 Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu
09:09 Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi Fiyatlar 6 TL düştü Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 11:32:42. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan Tunceli'ye yerleşen çift, atıl araziye lavanta bahçesi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement