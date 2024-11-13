Tohum Dil Türkçe Sergisi Başlıyor

Kültür Sanat

CUMHURBAŞKANLIĞI Millet Kütüphanesi, Türkçeden farklı dillere geçen kelimeleri dijital görsellerle sunarak Türk kültürünün dünya dillerine katkılarını aktaran 'Tohum Dil Türkçe Sergisi'ne ev sahipliği yapacak. Yunus Emre Enstitüsünün himayelerinde düzenlenen bu özel sergi, 15-29 Kasım 2024 tarihleri arasında Kütüphane'nin Divan Salonu zemin katında ziyaretçilerini bekliyor.

27 Eylül-06 Ekim 2024 tarihleri arasında Ankara'daki CerModern'de ilk kez gerçekleştirilen sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yeni diller ve dijital görsellerin eklenmesiyle daha da zenginleştirilmiş içeriğiyle sanatseverlerle buluşacak. Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılına özel olarak Türkçeden Macarcaya geçmiş kelimelerin hikayeleri de bu sergide, yeni bir stantla yer alacak. Sergi, Türkçenin dünya dillerine katkılarını görsel anlatımlarla keşfetmek isteyen ziyaretçileri kültür yolculuğuna davet ediyor.

DİLLER ARASI YOLCULUK: DİJİTAL VE GÖRSEL ANLATIMLA TÜRKÇENİN İZLERİ

'Tohum Dil Türkçe Sergisi', Türkçeden Arapça, Hintçe, Almanca, İtalyanca, Fince, Yunanca gibi birçok dile geçmiş kelimeleri dijital görsellerle sergileyerek, ziyaretçilerine diller arası bir kültür yolculuğu sunuyor. Etkileyici bir görsel anlatımla hazırlanan sergi, kelimelerin hangi kültürel ve tarihsel süreçlerle farklı dillere yayıldığını keşfetme fırsatı sağlıyor. Dijital platformda sunulan ve her biri kendi hikayesine sahip bu kelimeler, sanatseverlerin Türk dilinin zengin mirasını zevkle inceleyebileceği bir oyun alanına dönüşüyor.