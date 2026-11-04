Tokat Sulusaray\'da 2 bin yıllık Roma köprüsü hâlâ 7 köyün ulaşımını sağlıyor

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Roma döneminden kaldığı değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık tarihi köprü, aradan geçen yüzyıllara rağmen ayakta kalmayı başarırken günümüzde de araç ve yaya ulaşımına hizmet veriyor.

İlçe merkezinde Çekerek Irmağı üzerinde bulunan tarihi Sulusaray Köprüsü, altı kemerli mimarisiyle dikkat çekiyor. Kesin yapım tarihi bilinmeyen köprünün, bölgedeki Sebastapolis Antik Kenti kalıntılarıyla benzerlik göstermesi nedeniyle Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyor. Ortadaki iki kemer gözünün diğerlerine göre daha geniş ve yüksek olması, dönemin mühendislik anlayışını yansıtırken köprü, her iki kıyıdan merkeze doğru hafif eğimli mimarisiyle de öne çıkıyor. Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişinde birçok onarım ve restorasyon geçiren köprü, tarihi değerinin yanı sıra işlevselliğini de koruyor. İlçe merkezini Sulusaray'a bağlı 7 köye ve Yozgat sınırındaki yerleşim yerlerine bağlayan köprü, bölge halkının ulaşımında aktif olarak kullanılıyor. Üzerinden araç ve yaya geçişlerinin sürdüğü tarihi yapı, geçmiş ile günümüz arasında köprü kurmaya devam ediyor.

Yöre halkından Burhanettin Erden; "Burası Roma Köprüsü, 2 bin yıllık olduğu söyleniyor. Aktif olarak yaya ve araç trafiğine açık. Traktörler de geçiyor. Biz de traktörlerle tarlaya giderken bu köprüden geçiyoruz. Burası Çekerek Irmağı üzerine kurulu tarihi bir köprüdür. İlçemize gelen yerli ve yabancı turistler önce Sebastapolis Antik Kentini geziyorlar. Burayı da ziyaret ederek fotoğraf çekiniyorlar" dedi.