Tokat\'ta iki apartman arasındaki türbe imece bakımıyla 7 gün 24 saat açık tutuluyor

Tokat kent merkezinde iki apartman arasında kalan Es Seyyid Ahmet Efendi Türbesi'ne yaklaşık 1 metre genişliğindeki geçitten ulaşılıyor.

Tokat'ta iki bina arasında kalan Es Seyyid Ahmet Efendi Türbesi, mahalle muhtarı ve vatandaşların imece usulü yürüttüğü bakım çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Kent merkezindeki Yarahmet Mahallesi Şeftali Sokak'ta bulunan türbeye, iki bina arasındaki yaklaşık 1 metre genişliğindeki geçitten ulaşılıyor. Girişinde "Es Seyyid Ahmet Efendi Hz. Türbesi" yazan türbenin bakım ve temizliğini mahalle sakinleri üstleniyor.

"Türbemizin kapısı 7 gün 24 saat açık"

Yarahmet Mahallesi Muhtarı Vedat Bozdemir, göreve geldiklerinde önceliklerinden birinin bakımsız durumdaki türbeyi yeniden ziyarete açmak olduğunu söyledi. Çalışmaların hayırseverlerin desteğiyle yapıldığını belirten Bozdemir, "Önceden kapımız kapalıydı, elektriğimiz yoktu. Boyasını, badanasını ve temizliğini yaptırdık. Gelenler temiz bir ortamda ziyaretini yapabiliyor. Türbemizin kapısı 7 gün 24 saat açık" dedi.

Bozdemir, mahallede anlatılan bir rivayete göre türbede yatan kişinin üç kardeşten biri olduğunu, rivayetin aslını ise tam olarak bilmediklerini ifade etti. Bozdemir; "Bir de rivayetlere göre de şu şekilde denilmekte. Tabii biz bildiğimiz kadarıyla kekeme çocuklara iyi geldiğini söylüyorlar. Tabii buraya gelip de gidip de iyi olduklarını diyenler var. Bu da Rabb'imin takdiri ilahi. Belki türbenin şeyidir. İki binanın arasında bulunan türbemiz tabii çok gözükmese de en azından bu şekilde ziyaretçilere hizmet ediyor" dedi.