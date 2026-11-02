Tosya'da yaklaşık 500 yıllık tarihi hamam yangından 2 yıl sonra hâlâ restore edilmedi - Son Dakika
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Tosya'da yaklaşık 500 yıllık tarihi hamam yangından 2 yıl sonra hâlâ restore edilmedi

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Tosya\'da yaklaşık 500 yıllık tarihi hamam yangından 2 yıl sonra hâlâ restore edilmedi
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Tosya\'da yaklaşık 500 yıllık tarihi hamam yangından 2 yıl sonra hâlâ restore edilmedi
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Kastamonu Tosya'da 23 Ekim 2024'te çıkan yangında zarar gören yaklaşık 500 yıllık Çifte Hamamı, 2 yıl geçmesine rağmen restore edilmedi. Erkekler bölümü kullanılamaz hale gelen, kadınlar bölümü kapatılan hamam için vatandaşlar restorasyon ve güvenlik önlemi istiyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yangında zarar gören yaklaşık 500 yıllık tarihi Belediye Çifte Hamamı, aradan geçen 2 yıla rağmen restore edilmedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarihi Mer'aşi Abdurrahman Paşa Camii'nin yanında bulunan Belediye Çifte Hamamı, 23 Ekim 2024 tarihinde çıkan yangında büyük zarar gördü. 16. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen tarihi hamamın erkekler bölümü kullanılamaz hale gelirken, kadınlar bölümü de yangının ardından hizmete kapatıldı. Mülkiyeti Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan tarihi yapıda aradan geçen 2 yıla rağmen restorasyon çalışması başlatılmadı. Bazı vatandaşlar, kullanılmayan hamamın bazı bölümlerinin kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildiğini öne sürdü.

"2 yıldır bir ilerleme kaydedilemedi"

Hamamın yanında 30 yıldır esnaflık yapan Ali Kımıl, tarihi yapının ilçe kültürü açısından önemli olduğunu belirterek, "Hamam, cami ile birlikte benim komşum sayılır. Hamamımız yangında büyük hasar gördü. Olayın üzerinden 2 yıl geçti. Gelip tutanak tutuyorlar ancak şimdiye kadar bir ilerleme kaydedilemedi. Devlet büyüklerimizden buranın bir an önce restore edilerek eski haline kavuşturulmasını istiyoruz. İlçede şu anda erkekler hamamı yok. Kadınlar bölümü de kapalı durumda. Oranın iç kısmında bir zarar yok ancak dış kısmında hasar bulunuyor" dedi.

"Hamamın yeniden ilçeye kazandırılmasını istiyoruz"

Tarihi yapının korunması gerektiğini ifade eden Kımıl, "Hamamın içerisine girip çıkan insanlar oluyor. Kimin girip çıktığını, içeride ne yaptığını bilmiyoruz. Bu nedenle yapı daha fazla zarar görüyor. Burası 500 yıllık bir hamam ve ilçemizin hamam kültürünü temsil ediyor. Yangından zarar gören bölümler ve iç kısımdaki şadırvanın bulunduğu alanda hasar var. Çok uzun sürmeden restore edilebileceğini düşünüyoruz. Hamamın bir an önce yeniden ilçemize kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Güvenlik önlemi alınmasını istiyoruz"

İlçe sakinlerinden Yüksel Kara ise tarihi hamamın çevresinde güvenlik sorunu yaşandığını ileri sürerek, "Hamamın içerisine kimin girip çıktığı belli değil. Sürekli birileri gelip gidiyor. Herhangi bir güvenlik önlemi de yok. Erkekler bölümü yandı, kadınlar bölümü ise kapalı durumda. Yangından sonra hamamın çevresinde fareler de görülmeye başlandı. Burası açıkken gelen vatandaşlar çevredeki esnaftan da alışveriş yapıyordu. Hamam kapalı olduğu için esnaf da olumsuz etkilendi. Bir an önce gerekli çalışmaların yapılarak, hamamın yeniden faaliyete geçirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarihi hamamın restorasyon sürecinin başlatılmasını isteyen vatandaşlar, çalışma yapılıncaya kadar yapının daha fazla zarar görmemesi için güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKastamonuGüncelTosyaSon Dakika

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