Trabzon\'da 10 Kasım Sergisi

Kültür Sanat

Trabzon'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "10 Kasım'da Türkiye Atatürk'ü Uğurlarken" adlı sergi düzenlendi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Tarihi Müzesi'nde organize edilen sergide, gazeteci Fethi Yılmaz'ın arşivinde bulunan ve Atatürk'ün ölümünü duyuran gazeteler yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Atatürk'ün gösterdiği hedeflere yürümenin önemine değinerek, "Tam bağımsız Türkiye'yi bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak çok güzel ama onun hedeflerine doğru gayret etmek, çalışmak çok daha kıymetli olanıdır." ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da Atatürk'ün imkansızlık ve yokluklar içinde hiçbir bahaneye sığınmadan çok büyük işlere ve devrimlere imza attığını vurguladı.