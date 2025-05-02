Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı

Trabzon'da, "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

02.05.2025 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festival kapsamında 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törene, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner ve tiyatro sanatçıları katıldı.

Vali Yıldırım ve beraberindekilerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Karadağlı, gazetecilere, Trabzon'un 25'incisi düzenlenen tiyatro festivaline en çok sahip çıkan şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Trabzon'da tiyatro seyircisi potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Karadağlı, "Yaklaşık 40 yıldır Devlet Tiyatrosu Trabzon'da hizmet veriyor, her geçen yıl daha ilgiyle, çok daha farklı heyecanla karşımıza çıkıyorlar. Onlara layık olmak için her şeyi yapıyoruz ama artık Trabzon'a yakışır bir tiyatro sahnesine ihtiyacımız var. Bunun için biz de Devlet Tiyatroları olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Trabzon halkına hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşlarla eşlik ettiği kortej, yağmur altında Atatürk Alanı'ndan Haluk Ongan Sahnesi'ne kadar yürüdü.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu program, katılımcılara yöresel yemek ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde 15 Mayıs'a kadar devam edecek festival kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Kazakistan, Gürcistan, Moldova'dan gelen ekipler 23 oyunla 42 temsil verecek.

Çocuklara tiyatroyu sevdirmek için maske ve şapka yapımı, kostüm tasarımı, Karagöz ve Hacivat ile atık malzemelerden kukla yapımı gibi atölye çalışmalarının da yapılacağı festivalde, "Geçici Mekanlarda Kalıcı İzler" adlı söyleşi düzenlenecek.

Festivalin ilk gününde Haluk Ongan Sahnesi'nde saat 20.00'de İspanya Ortemis Orkestra ekibince "Disconcerto" adlı gösteri sahnelenecek.

Kaynak: AA

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, trabzon, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da '25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali' başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:20:53. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.