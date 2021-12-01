Üye Girişi
Trabzon İçkale'deki arkeolojik kazıda 4 büyük medeniyetin izleri aranıyor - Son Dakika

Trabzon İçkale'deki arkeolojik kazıda 4 büyük medeniyetin izleri aranıyor

01.12.2021 22:36

Trabzon İçkale'deki arkeolojik kazıda 4 büyük medeniyetin izleri aranıyor Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 5 yıl sürmesi planlanan arkeolojik kazının 1. etabında amfora, pitos, tunç şamdan kaidesi ve obsidyenden yapılmış kesici alet bulundu Kazı Bilimsel Danışmanı ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr.

Trabzon İçkale'deki arkeolojik kazıda 4 büyük medeniyetin izleri aranıyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 5 yıl sürmesi planlanan arkeolojik kazının 1. etabında amfora, pitos, tunç şamdan kaidesi ve obsidyenden yapılmış kesici alet bulundu

Kazı Bilimsel Danışmanı ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz:

"Roma öncesi Helenistik dönem, Persler ve yerel kabilelerin buluntularına ulaşmayı düşünüyoruz"

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Zağnos Vadisi içerisinde yer alan İçkale ve Yukarıhisar bölgesinde yürütülen arkeolojik kazının 1. etabında obsidyenden yapılmış kesici alet, 80 adet farklı dönemlere ait sikke, seramik malzemeler, Osmanlı dönemine ait tarihi parçalar ve IV. İoannis döneminde yapıldığı düşünülen bir duvar kalıntısı ile Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 2 basit kiremit mezar bulundu.

Tarihi boyunca Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları gibi dört büyük medeniyete ev sahipliği yapan Trabzon'un tarihini, kültürünü, mimari ve kültürel kalıntılarını ortaya çıkaracak arkeolojik kazılar için geçtiğimiz aylarda startı verilen çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

Zağnos Vadisi içinde yer alan İçkale'de tarihi kalıntıların çıkarılması için vurulan kazmalar meyvesini verirken, ilk etap kazı çalışmalarında 80 adet farklı dönemlere ait sikke ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen basit kiremit mezar bulundu. Seramik malzemeler, Osmanlı döneminde oluşturulmuş bir hazire, amforalar, pitoslar, çatı kiremit parçaları, yangın lokasyonu ve tunç şamdan kaidesi gibi eserlerin bulunduğu arkeolojik kazıda 4. John döneminde yapıldığı düşünülen bir duvar kalıntısı da tespit edildi.

Bizans, Roma, Osmanlı ve Helenistik dönemlere ait birçok eserin daha bulunabileceği değerlendirilen bölgede sonlandırılan kazı çalışmaları 1 Temmuz 2022'de yeniden başlayacak. Arkeolojik kazılar ile ilgili bilgiler veren Kazı Bilimsel Danışmanı ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz, bu yıl kazı çalışmalarının 2 ay sürdüğünü belirterek, iki farklı bölgede toplam 5 açma yapıldığını söyledi. Açmalarda Roma dönemine ait taşların zemin blokajı şeklinde kullanıldığını tespit ettiklerini dile getiren Yavuz, "Bu yıl Ağustos ayı sonunda Trabzon tarihinde kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, KTÜ ve TTSO işbirliğinde İçkale'de arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı. Bu yılki kazı çalışmaları yaklaşık 2 ay sürdü. İki farklı bölgede toplam 5 açma yaptık. Bunlardan 3'ü İçkale Camiinin güney kısmında gerçekleşti. İlk açma 1,60 metre derinliğe kadar inildi ve zeminde Roma dönemine ait taşların zemin blokajı şeklinde kullanıldığını tespit ettik. Üçüncü açmada muhtemelen iç sur duvarı olarak değerlendirdiğimiz Bizans dönemine ait duvarda da kullandıklarını gördük. İki malzemenin Roma mimarisini sergilemesi bu alanda büyük bir anıtsal yapının varlığına işaret ediyor. Daha sonraki çalışmalarda bu yapının niteliğini tespit bakımından yeni buluntulara ulaşmayı ümit ediyoruz" dedi.

4. İoannis döneminde yapıldığı düşünülen duvar kalıntısı tespit edildi

Kazı çalışmalarında 1,5 metre derinlikte 4. İoannis döneminde yapıldığı düşünülen bir duvar kalıntısı tespit ettiklerini kaydeden Yavuz, "İçkale Caminin güneyindeki ikinci ve üçüncü açmada yaklaşık 1,40 metre seviyesine inildi. Bu derinliklerden farklı dönemlere ait çok sayıda seramik malzeme Roma tipinde yapılmış ama Bizans döneminde yapıldığı tahmin ettiğimiz çatı kremitleri, amfora parçaları, bahsettiğim dönelere ait korozyona uğramış sikke bulundu. Özellikle ilk bulduğumuz sikkenin Roma dönemine ait olması bizi sevindirdi. Diğer tarafta yaptığımız açmalarda da benzer sikkelere ulaştık. Şu ana kadar 80 civarında sikkeye ulaştık. Bunların bir kısmı korozyona uğramış ama temizlendikten sonra hangi döneme ait olduğu net olarak söyleyebiliriz. Bu anlamda yaptığımız bir diğer önemli tespit İçkale Caminin güney tarafında Osmanlı döneminde oluşturulmuş bir hazire tespit ettik. İslami usullere göre defnedilmiş bir mezar tespit ettik. Bu alandaki en önemli tespitlerden biri alanın güney tarafından kısmen 1,5 metre derinliğe kadar ulaşan bir doğu-batı istikametinde olduğunu tespit ettiğimiz bir duvar yapısı söz konusu. Bu duvar kalıntısının 4. İoannis zamanında yapıldığı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Obsidyen parça kesici alet diyeceğimiz bir parça ele geçti"

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 basit kiremit mezar bulunduğuna işaret eden Yavuz, "İçkalenin batısıyla ilgili çalışmalarda orada 2 açmada çalıştık. Her iki açmada 2,50 metre derinliğe ulaştık. İlk açma içerisinde yüzeye yakın 2 farklı duvar tespit edildi. Genişliği yaklaşık 1 metreye yakın vaziyette ama derinliği olmayan. Bunların Osmanlı döneminde belki askeri maksatla yapılmış olduğunu düşünüyoruz. Şimdilik o duvarlara dokunmadık fakat aradaki mesafeyi indirmeye çalıştık. Her iki taraftarda yaptığımız incelemelerde farklı dönemlere ait çok miktarda ve çok nitelikli sıralı sırasız tek renkli çok renkli seramik malzeme, amforalar, pitoslar, çatı kiremit parçaları elde ettik. Aynı yerde bir yangın lokasyonu tespit ettik. Tunç şamdan kaidesi bulduk. Muhtemelen balıkçılık için kullanılan malzemeler ele geçti aynı bölgede. Onun dışında o bölgede belki ilginç olacak obsidyen parça kesici alet diyeceğimiz bir parça ele geçti. Aynı bölgede 2 insan iskeleti tespit ettik. Bunlardan doğuda olanı bel hizasına kadar açıldı ve üzerinde bol miktarda kırık olmakla birlikte kiremit parçası bulduk. Bu mezar tipinin basit bir kiremit mezar tipinde Roma mezarı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Roma öncesi Helenistik dönem, Persler ve yerel kabilelerin buluntularına ulaşmayı düşünüyoruz"

Kazı çalışmalarının şuan 5 bin metrekarelik bir sahada yapıldığını belirten Yavuz, "İlk planlamamızı 5 yıl için yaptık. Şu an kazı yaptığımız saha yaklaşık 5 bin metrekarelik bir saha. İçkale'nin tamamı yaklaşık 20 bin metrekare. 5 yıl içerisinde tahminen sadece boş sahayı kazabileceğiz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar gayet beklentilerimizin üzerinde. İnşallah bol miktarda ve nitelikli malzemenin devamını düşünüyoruz. Özellikle beklentimiz Trabzon'un bilinen tarihini daha da geriye getirmek için daha somut buluntulara ulaşmak. Roma öncesi Helenistik dönem ve onun öncesinde de Persler veya ondan önce yerel kabilelerin oluşturduğu kültür katmanlarına ve onların buluntularına da ulaşmayı düşünüyoruz. Böylece elde ettiğimiz malzeme belki 5 yıl veya 10-15 yıl sonra gerçek anlamda bir müzeyi doldurabilecek bir malzeme elde etmiş olacağız. Hem bu malzemenin değerlendirilmesi hem de alanın belki bir arkeopark veya açık hava müzesi şeklinde bir değerlendirilmesi söz konusu. Bununla ilgili büyükşehir belediye başkanımızın da düşüncesi var. Şu an da işin başındayız ne tür malzeme çıkacak iş nereye varacak zaman gösterecek. Alanın örtülmesi kenara itilmesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Trabzon İçkale'deki arkeolojik kazıda 4 büyük medeniyetin izleri aranıyor
Trabzon İçkale'deki arkeolojik kazıda 4 büyük medeniyetin izleri aranıyor
Trabzon İçkale'deki arkeolojik kazıda 4 büyük medeniyetin izleri aranıyor
Trabzon İçkale'deki arkeolojik kazıda 4 büyük medeniyetin izleri aranıyor

Helenistik, Ortahisar, Trabzon, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon İçkale'deki arkeolojik kazıda 4 büyük medeniyetin izleri aranıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız 18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız 17:37 Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor 15:52 Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi 14:51 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale 12:29 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi

Son Dakika Haberleri
22:13 Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
21:56 Otomobil, tırın altına girdi: 3 ölü
21:55 1 aylık bebeğini sobada yakan anneye tepkiler büyüyor
21:41 Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli
21:27 Didem Soydan'dan bikinili pozlar
21:07 İstanbul Valiliği'nden kış uyarısı
20:54 Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Ümit ederim ki Omicron varyantı, salgının biteceğine işarettir
20:42 1 aylık bebeğin sobaya atıldığı olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi
20:40 Ronaldo, Ballon d'Or paylaşımını beğenip bir de yorum yaptı
19:59 Alkollü sürücünün ölümüne sebep olduğu Hasibe Güven'den geriye gülümseyen karesi kaldı
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 22:45:19. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon İçkale'deki arkeolojik kazıda 4 büyük medeniyetin izleri aranıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement