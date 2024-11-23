Trabzon Kitap Günleri Devam Ediyor

Kültür Sanat

Trabzon Kitap Günleri, yazarların kitaplarını imzalaması ve söyleşilerle devam etti

Büyükşehir Belediyesince "herkes okusun" sloganıyla Yenimahalle Fuar Alanı'nda 72 yayınevi ve 129 yazarın katılımıyla organize edilen etkinliğin ikinci gününe okurlar ilgi gösterdi.

Yazarlar Şermin Yaşar, Senai Demirci ve Faruk Yıldız'ın söyleşiye katıldığı fuarda, çok sayıda yazar da kitaplarını imzaladı.

Trabzon Kitap Günleri, 1 Aralık'a kadar devam edecek.