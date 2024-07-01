Trabzon Kültür Yolu Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon Kültür Yolu Festivali Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali sona erdi. Festivalin son gününde Ebru Yaşar ile coşan Trabzonlular büyük ilgi gösterdi.

01.07.2024 18:41
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Trabzon Kültür Yolu Festivali sona erdi

Trabzonlular festivalin son gününde Ebru Yaşar ile coştu

TRABZON - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" sona erdi. Festivalin son gününde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu'nun "Güneş Ülke Anadolu" konseri yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi aynı zamanda, "Türk Halk Müziği Solistler Geçidi 8 Saz 8 Solist" konserine de ev sahipliği yaptı. Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Orkestrası'ndan "Tulum ve Kemençe ile Karadeniz Ezgileri" etkinliğinde kemençede Rıza Can Özel, tulumda ise Mustafa Gökay Ferah'ın performansı Trabzon Devlet Tiyatrosu Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde Trabzonlularla buluştu. Fazlı Çoban & Naci Bülbül & Gülnihal Musiki Topluluğu'nun konseri ve M. Ali Tuncer ve Hüseyin Yazan'ın "Gönülden Gönüle Hoş Bir Seda" sohbeti Ayasofya Cami'nin etkileyici atmosferinde gerçekleşti.

Çocuklar için festival

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ne kurulan "Çocuk Köyü"nde birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinlik yer aldı. Çocuklar festivalin son gününde, "Kavuklu ile Pişekar" ve "Maşa ile Koca Ayı" sahne şovuyla eğlenceli saatler yaşadı.

Trabzonlular Ebru Yaşar ile coştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sahne sevilen sanatçı Ebru Yaşar'ın oldu. Ebru Yaşar, şarkılarını on binlerce Trabzonluyla hep bir ağızdan söyledi.

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fuar Merkezi'nde kurulan sahnede hayranlarıyla buluşan Ebru Yaşar'a Trabzonlular büyük ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarıyla beraber Karadeniz türkülerini de seslendiren sanatçı, İçime Ata Ata şarkısında vokalisti Mete ile de bir düet gerçekleştirdi. Hayranının hazırladığı dövize imza attığı anlar ise büyük alkış aldı. Ebru Yaşar sahnede yaptığı konuşmada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum, bizi sizlerle buluşturuyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Kültür Yolu Festivali Sona Erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Kültür Yolu Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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