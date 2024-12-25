Trabzon'u 11 ayda 1 milyon 296 bin 640 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'u 11 ayda 1 milyon 296 bin 640 kişi ziyaret etti

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon'u 2024 ocak-kasım döneminde 700 bin 480'i yabancı olmak üzere 1 milyon 296 bin 640 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

25.12.2024 17:46
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Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon'u 2024 ocak-kasım döneminde 700 bin 480'i yabancı olmak üzere 1 milyon 296 bin 640 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turizmi stratejik bir alan olarak gördük ve devrim niteliğinde adımlar attık" açıklaması ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hedeflediği "61 milyon turist, 60 milyar dolar gelir" doğrultusunda, "12 ay turizm, her mevsim turizm" sloganıyla Trabzon'u her geçen yıl en yukarıya taşıma gayretinde olduklarını belirtti.

Trabzon'un 2024'ün 11 ayında 700 bin 480'i yabancı olmak üzere 1 milyon 296 bin 640 turisti ağırladığına işaret eden Erdoğan, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ziyaretçi sayısının yüzde 2 arttığını kaydetti.

Erdoğan, Trabzon'da en fazla Suudi Arabistan'dan 344 bin 999 ziyaretçinin ağırladığını, bu ülkeyi sırasıyla Umman, İran, Ürdün, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, Bahreyn ve Rusya'nın izlediğini ifade etti.

Misafirleri en iyi koşullarda ağırlamanın en büyük hedefleri olduğunun altını çizen Erdoğan, geçen yıl 247 olan turizm işletme belgeli konaklama tesisi sayısının yüzde 20 artarak 296'ya ulaştığını vurguladı.

Erdoğan, oda sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artarak 14 bin 500'e yükseldiğini, yatak kapasitesinin ise 29 bin 298'e çıkarıldığını belirtti.

Kentte konaklayan turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttığını dile getiren Erdoğan, konaklayanlardan 700 bin 480 kişinin yabancı, 596 bin 160'ının ise yerli turist olduğunu aktardı.

Erdoğan, yabancı ziyaretçilerin yerli ziyaretçilerden fazla olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin Trabzon'a her geçen yıl ilgi göstermeye devam ettiklerini görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Körfez ülkelerinden Trabzon'a gelen ziyaretçilerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 539 bin 950'ye ulaştığını Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu sayıyı sırasıyla 98 bin 690 kişi ile Asya, 32 bin 377 kişiyle Avrupa, 11 bin 592 kişiyle Afrika ve 17 bin 871 kişiyle de diğer kıtaların takip ettiğini görüyoruz. 2024 yılı ilk 11 aylık dönem verilerine baktığımızda, pandemiden sonra her yıl yerli ve yabancı turist sayısında azalma değil, yukarı yönlü artış var. Trabzon Valiliğimizce Havalimanı Dış Hatlar Terminalinden çıkış yapan Körfez ülkesi vatandaşlarıyla her yıl düzenli olarak yüz yüze yapılan anket çalışmalarında turistler ilimizi 'yeryüzündeki cennet' olarak tanımlamakta ve büyük bir kısmı şehrimizi yeniden ziyaret etmeyi planladıklarını dile getirmektedirler. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da ilimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'u 11 ayda 1 milyon 296 bin 640 kişi ziyaret etti - Son Dakika

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