Trabzonlu Öğrencilerden Mutfak Başarısı

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Trabzon'da aşçılık eğitimi alan lise öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali Yemek Yarışması'nda "Yılın En İyi Lisesi" ünvanı almayı başardı.

Trabzon Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ile Dünya Aşçılar Birliği işbirliğinde 18-21 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen festivale katıldı.

Alan öğretmenleri Hatice Civelek ve Arzu Candan danışmanlığında hazırlıklarını tamamlayan 5 kişilik ekip, 30 ülkeden 2 binin üzerinde lise öğrencisinin katıldığı yarışmada mücadele etti.

Display gençler turta tabağı, tatlı, balık, makarna ve ana yemek kategorilerinde hem ekip hem de bireysel olarak hünerlerini sergileyen öğrenciler, "Yılın En İyi Lisesi" ünvanı dahil 8 altın, birer de gümüş ve bronz madalya kazandı.

Öğretmen Hatice Civelek, AA muhabirine, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'nda öğrencilere Türk mutfağı, pastacılık, servis alanı ve modern mutfak konularında eğitim verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla zaman zaman çeşitli yarışmalara katıldıklarını belirten Civelek, geçen eğitim öğretim döneminde Hırvatistan'da düzenlenen yarışmada öğrencilerinin 1 altın, 2'şer de gümüş ve bronz madalya kazandığını anlattı.

Civelek, edindikleri tecrübelerle 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali Yemek Yarışması'na katıldıklarını anlatarak, "Burada 5 kategoride yarıştık. Öğrencimiz Medine Su Koz'un genç aşçılar kategorisinde altın madalya alması bizi gururlandırdı. Üç kişiden oluşan grubumuz da 'Yılın En İyi Lisesi' kategorisinde yarışarak birinci oldu." ifadesini kullandı.

Yarışmaya hazırlanırken öğretmenlerin yanı sıra velilerin de fikir ve desteğini aldıklarını dile getiren Civelek, "Toplamda 10 madalya ile dönmemiz çok güzeldi. Özellikle 'Yılın En İyi Lisesi' olmak bizi çok sevindirdi, çünkü bu bir ekip işi. O nedenle çok mutluyuz. Önümüzdeki süreçte Hırvatistan'da düzenlenecek yarışmada mücadele edip, oradan altın madalyalarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

"Aşçılık zor ancak insana zevk veren, mutlu eden bir meslek"

"Genç aşçılar" kategorisinde altın madalya kazanan Medine Su Koz ise yarışmada altın ve gümüş madalya alarak güzel bir deneyim kazandığını söyledi.

Edindiği tecrübe ve başarının ileriki dönemde kendisine katkı sağlayacağına inandığını belirten Koz, "Aşçılık zor ancak insana zevk veren, mutlu eden bir meslek. Gelecekte bir restoran ve otel açmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Yarışmada iki altın madalya kazanan 12'nci sınıf öğrencisi Meyranur Kaya da hedefinin üniversite eğitimi alıp Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek olduğunu kaydetti.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, öğretmen ve öğrencileri başarıları dolayısıyla tebrik etti.

Öğrencilerin, sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek bir çalışmayı ortaya koyduğunu ifade eden Karakaş, "Bakanlığımız da bunu önemsiyor ve Tematik Okullar Projesi üzerinde çalışıyor. Özellikle turizm alanında restoranlarda aşçı ve aşçı yardımcısı ihtiyacının karşılanması anlamında meslek liselerimiz öncü olacaklar." dedi.