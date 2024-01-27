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Trakya, doğa ve kültür turizmiyle öne çıkıyor - Son Dakika
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Trakya, doğa ve kültür turizmiyle öne çıkıyor

Doğa, deniz, kültür, inanç ve gastronomi turizmiyle öne çıkan Trakya, ziyaretçi sayısını her geçen yıl artırıyor. Balkan sınırında yer almasıyla yurt dışından, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere olan yakınlığıyla da yurt içinden ziyaretçi ağırlayan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, yılın her ayına yayılan turizm potansiyeliyle ön plana çıkıyor.

Trakya, doğa ve kültür turizmiyle öne çıkıyor
27.01.2024 - 12:20,  Güncelleme: 12:55
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Doğa, deniz, kültür, inanç ve gastronomi turizmiyle öne çıkan Trakya, ziyaretçi sayısını her geçen yıl artırıyor.

Balkan sınırında yer almasıyla yurt dışından, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere olan yakınlığıyla da yurt içinden ziyaretçi ağırlayan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, yılın her ayına yayılan turizm potansiyeliyle ön plana çıkıyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, kentin tarihi, kültürü, mimarisi, doğası ve lezzetleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu anlattı.

Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapan Edirne'nin turizmden ciddi pay aldığını belirten Soytürk, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı kentin, konumu dolayısıyla da ziyaretçi çektiğini söyledi.

Soytürk, "Özellikle sahip olduğumuz sınır kapıları çok önemli. Mayıs ayında başlayan ve ekim ayı sonuna kadar devam eden Avrupa'da yaşayan Türklerin memleketlerine geldikleri dönemde Edirne ziyaretleri de oluyor. Balkan ülkelerinde yaşayan vatandaşların Edirne'ye gelişleri var. Sınır şehri olmanın avantajıyla dolu dolu bir yıl geçirdik." dedi.

Soytürk, yeni rota ve destinasyonlar üzerine de çalışma yaptıklarına işaret ederek, "Osmanlı'ya başkentlik yapmış kentleri birleştiren 'Payitahtlar Buluşuyor' rotası, doğa rotası, inanç rotası ve bağ rotası gibi ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Yakın coğrafyamızdaki ülkelerden getirilen seyahat acenteleri, seyahat yazarları ve turizm fenomenleriyle şehrimizin Balkanlar ve Orta Doğu'daki tanıtımlarına devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tekirdağ'ın ziyaretçileri Güney Kore ve Avrupa'dan

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da kentin geçen yıl en fazla Güney Kore, Almanya, İngiltere ve Balkan ülkelerinden ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Kentin her yönüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini vurgulayan Hacıoğlu, "Tekirdağ, denizi, dağları, ormanları, yelkenli, sörf, kano turizmi, bungalov tipi evleriyle tam bir turizm şehri. Bunların yanında mavi bayraklı 6 plajımız bulunuyor." diye konuştu.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ise "Trakya'nın saklı cenneti" olarak anılan Kırklareli'nin doğası ve tarihi ile görülmeye değer bir şehir olduğunu ifade etti.

Kentin sakin bir tatil geçirmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası olduğunu anlatan Şen, her geçen yıl daha fazla ilgi gösterilen şehirlerine yerli ve yabancı turistleri davet etti.

Kaynak: AA
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