TRT'nin tüm kanallarında 15 Temmuz özel yayınları gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

TRT'nin tüm kanallarında 15 Temmuz özel yayınları gerçekleştirilecek

14.07.2025 14:46
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TRT televizyon ve radyo kanallarında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, FETÖ'nün gerçek yüzü ve ihanet ağı gözler önüne serilecek, darbeye "dur" diyen şehit ve gaziler özel yayınlarla anılacak.

TRT televizyon ve radyo kanallarında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, FETÖ'nün gerçek yüzü ve ihanet ağı gözler önüne serilecek, darbeye "dur" diyen şehit ve gaziler özel yayınlarla anılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ihanet şebekesi FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, TRT ekran ve radyolarında sunulan özel yayınlarla 15 Temmuz kahramanlarının destanı bir kez daha anılacak.

TRT 1'in 15 Temmuz özel içerikleri

15 Temmuz gecesi Ankara'da yaşananları konu alan "Ben ve Babam-Vatan" filmi, bugün 22.45'te TRT 1'de olacak.

Özel bağlantılar ve konuklarla gerçekleşecek "TRT Haber Ortak Yayını", yarın 10.00'da canlı yayımlanacak.

Televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak "Son Sefer" filmi ise yarın 20.00'de izlenebilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir grup askerin, yaşadıklarını ele alan "Mahrem Kumpas İtiraf", 16 Temmuz'da 3.30'da TRT 1'de ekrana gelecek.

TRT Haber

TRT Haber "15 Temmuz Özel Yayını", ihanet şebekesinin yaşattıklarını özel konu, konuk ve bağlantılarla ele alacak. Yarın gün boyu gerçekleşecek özel yayında ihanet şebekesinin yaşattıkları 9 yıl sonra aynı mekanlarda, yurdun çeşitli noktalarından gerçekleştirilecek bağlantılarla izleyiciyle buluşacak.

15 Temmuz 2016 gecesi ilk saldırının gerçekleştiği saat olan 23.24'te TRT Haber "İhanet Atışı" isimli belgeseli TV'de ilk kez ekranına taşıyacak.

TRT 2

TRT 2'de yarın 9.30'da ekrana gelecek "Bir Zamanlar" programında, Fikret Morgül ile Çengelköy sokaklarında darbe girişiminin bıraktığı etkiler işlenecek.

"Benim Şehrim Benim Ülkem" belgeseli, yarın 13.00'te İstanbullu genç bir kadının kendi çektiği görüntülerle darbe girişimini aktaracak.

Demokrasi şehidi gazeteci Mustafa Cambaz'ın hayatını anlatan "Vatanı Cennet: Mustafa Cambaz" belgeseli 17.00'de, "Hafıza 15 Temmuz" belgeseli de 17.30'da ekrana gelecek.

Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e uzanan süreçte meclis binalarının tarihine odaklanan "Tarihin Renkleri", 18.30'da izleyiciyle buluşacak.

"Yeryüzleri" programı 21.15'te, "Tarih Söyleşileri" ise 23.15'te ekranda olacak.

TRT Müzik

TRT Müzik'te 16.00'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü THM Özel Konseri" gerçekleşecek. Konserdeki eserler, şehitler ve kahramanlar anısına seslendirilecek.

??????? Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından düzenlenen özel konserin sunulacağı "Türkiye Şehitlerini Anıyor" programı 19.00'da başlayacak.

TRT Çocuk

Çocuklarda vatan sevgisini, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi hedefleyen "Ulu Çınarın Kuşları" çizgi filmi yarın 20.05'te TRT Çocuk'ta ekrana gelecek.

TRT Avaz

"Türkistan Gündemi-15 Temmuz Özel Yayını", yarın 13.00'te canlı yayımlanacak.

Hain darbe girişimine giden süreci belgeler, yaşanmış olaylar ve örgüt üyelerinin açık kimlikli röportajlarıyla anlatan "Mahrem" belgeseli ise 13 Eylül'e kadar her Cumartesi saat 05.00, 10.30 ve 00.00'da izlenebilecek.

TRT Türk

Avrupalı Türklerin 15 Temmuz gecesi yaşadıkları duyguları işleyen "O Gün Ne Oldu?" ile "Kalbimizdeki İzler-15 Temmuz" programları, gün boyu izlenebilecek.

Darbe girişiminin perde arkasını belge ve tanıklıklarla ortaya koyan "İşgal Girişiminden Direnişe: 15 Temmuz'un Anatomisi" belgeseli 15.45'te, FETÖ'nün kurduğu tuzakları gözler önüne seren "Kumpas" adlı dizi ise 20.00'de ekranda olacak.

"15/07 Şafak Vakti" filmi saat 21.00'de izlenebilecek.

"Mahrem" belgeseli, 16 Temmuz'da saat 00.30'da yayımlanacak.

Darbe gecesine dair ayrıntıların aktarıldığı "En Uzun Gece" programı aynı gün saat 01.00'de izleyiciyle buluşacak.

TRT Kurdi

"Yüzyılın İhaneti" belgeselinin 3. ve 4. bölümleri bugün saat 12.00 ve 14.15'te, 5 ve 6. bölümleri ise yarın 12.00'de yayımlanacak.

Bugün saat 17.40'ta "Perspektif: 15 Temmuz Özel" canlı yayını izlenebilecek.

"15/7-Şafak Vakti" filmi yarın saat 20.00'de ekrana gelecek.

"15 Temmuz Kahramanları" yarın saat 13.00'te, "15 Temmuz Özel Yayını" 15.00'te, "Mahrem" 16.00'da, "15 Temmuz Ozan Halk Konseri" 21.00'de, "Kumpas" belgeseli ise 23.00'te yayında olacak.

TRT World

Türkiye'nin demokrasi mücadelesine ışık tutan ve 15 Temmuz gecesinin ulusal ve küresel etkilerini ele alan "15 Temmuz Özel Yayını" yarın saat 20.00'de, TRT World yapımı "Direnişten Dirilişe: 15 Temmuz" belgeseli 17.30'da ekrana gelecek. ???????

Uzman konuklarla darbe girişiminin siyasi, toplumsal ve uluslararası boyutlarının değerlendirileceği "Strait Talk" programı 21.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat TRT'nin tüm kanallarında 15 Temmuz özel yayınları gerçekleştirilecek - Son Dakika

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