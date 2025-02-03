TÜGİAD'dan 'Liderlik Felsefesine Deniz Tuzu' Kitabının Lansmanı - Son Dakika
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Kültür Sanat

TÜGİAD'dan 'Liderlik Felsefesine Deniz Tuzu' Kitabının Lansmanı

TÜGİAD\'dan \'Liderlik Felsefesine Deniz Tuzu\' Kitabının Lansmanı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) tarafından Deniz Başıbüyük'ün yazdığı 'Liderlik Felsefesine Deniz Tuzu' kitabının lansmanı yapıldı. Toplantıda eski üyelere teşekkür eden TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, derneğin projelerine ve gelecekteki etkinliklerine dair bilgiler verdi.

03.02.2025 13:38  Güncelleme: 13:39
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TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), bir proje hayata geçirdi. Bu kapsamda TÜGİAD'da geçmiş dönemlerde yönetim kurulu kademelerinde görev alan Deniz Başıbüyük tarafından kaleme alınan 'Liderlik Felsefesine Deniz Tuzu' isimli kitabın lansmanı gerçekleşti.

Gecenin açılış konuşmasında eski üyelere teşekkür eden TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, kuruluş yıllarında yazılan kalite politikasını günümüzde eksiksiz uyguladıklarını bildirdi. Yıldırım, "Siz bize Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu Yes for Europe, Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu JEUNE ve G20 Genç Girişimciler İttifakı üyeliğini miras bıraktınız. Bugün biz YES for Europe'un Başkanlığını yürütüyoruz. Statü gereği JEUNE Başkanı olamıyoruz ancak, orada da başkan yardımcısıyız. G20'de TÜGİAD olarak Türkiye'yi temsil ettiğimiz gibi, Avrupa Birliği'ni de biz temsil ediyoruz" diye konuştu.

YILDIRIM: HER AY BİR BAŞKA KONUK İLE DEVAM EDECEĞİZ

Katılımcıların coşkuyla alkışladığı konuşmasında TÜGİAD'ın kendi yönetimlerinde köklerine döndüğünü ve bugüne kadar derneğe emeği geçenlerle yeni üyeleri buluşturacak projelere ağırlık verdiklerini belirten Yıldırım, "Marka yaratan eski üyelerimizi 'Marka Beyinler' söyleşileri ile dernek merkezinde ağırlıyoruz. Bugüne kadar sayın Davut Doğan ve Tahsin Öztiryaki ile bir araya geldik ve tecrübelerinden faydalandık. Her ay bir başka konuk ile devam edeceğiz. Bunun yanı sıra buluşmaların ikinci serisini ise lider felsefesi üzerine ikili sohbetler şeklinde gerçekleştireceğiz. Bir yıl sürecek serinin ilkini 25 Şubat'ta yapacağız Derneğimizde 8'inci ve 9'uncu Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan TÜSİAD Başkanı sayın Orhan Turhan'ı ağırlayacağız" dedi.

BAŞIBÜYÜK: TÜGİAD, HEPİMİZİN BİLDİĞİ ÇOK BÜYÜK İSİMLER ÇIKARDI

32 yıldır üyesi olduğu TÜGİAD'ın, kurulduğu günden bu yana başlı başına bir liderlik okulu olduğunu dile getiren Deniz Başıbüyük ise "TÜGİAD, hepimizin bildiği çok büyük isimler çıkardı. Güzel işler başardı. Bir tek bizler tanımıyoruz bu kişilerin yaptığı işleri. Bütün ülkemiz tanıyor. Bir kısmını dünyada bile tanıyorlar. Dolayısıyla müthiş bir kaynağa sahibiz" diye konuştu.

TÜGİAD tarafından basımı yapılan kitabın tüm telif haklarını derneğe bıraktığını belirten Başıbüyük, "TÜGİAD'ın dağıtımında olacak eserimin çok doğru kanala ulaşabileceğini düşündüğüm için ayrıca heyecan duyuyorum. Liderlik Felsefesinde Deniz Tuzu, liderlerin ve lider olmak isteyenlerin severek okuyacağı bir kitap. Uzun yıllar üst düzey yöneticilere doğrudan postayla ulaştırılan CEO's isimli özel bir dergide yer alan 'Camdan Evler' isimli köşemde yazdığım makaleler ve TÜGİAD'ın geçmiş yıllarda yayınladığı Elegans dergisinde yayınlanan makalelerimden 70 tanesini seçerek tekrar bir format kazandırdık" dedi.

Konuşmaların ardından kitabın Yazarı Deniz Başıbüyük katılımcılar için kitabını imzaladı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TÜGİAD'dan 'Liderlik Felsefesine Deniz Tuzu' Kitabının Lansmanı - Son Dakika

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