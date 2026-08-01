TÜGVA Bursa’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı yaz okulu buluşmasına rekor katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜGVA Bursa’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı yaz okulu buluşmasına rekor katılım

TÜGVA Bursa’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı yaz okulu buluşmasına rekor katılım
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliği, İstanbul RAMS Park’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen TÜGVA Yaz Okulları Buluşması’na 230 araç, 8 bin 350 öğrenci ve veli ile katılarak Türkiye genelinde en yüksek katılım sağlayan il oldu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliği, İstanbul RAMS Park'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TÜGVA Yaz Okulları Buluşması'na 230 araç, 8 bin 350 öğrenci ve veli ile katılarak Türkiye genelinde en yüksek katılım sağlayan il oldu.

Program kapsamında Bursa'dan Yaz Okullarına katılan 90 öğrenci, başarı sertifikalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursalı öğrencilere gösterdiği yakın ilgi ve sertifikaları bizzat takdim etmesi programın en anlamlı anları arasında yer aldı. TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Alican Göç, Bursa teşkilatı olarak gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi adına büyük bir gayret ortaya koyduklarını belirterek şunları söyledi;

"Bursa olarak Yaz Okullarımıza gösterilen yoğun ilgiyi bugün İstanbul'da güçlü bir katılımla taçlandırdık. 230 araç ve 8 bin 350 öğrenci ile velimizle programa iştirak ederek Türkiye'de en yüksek katılımı sağlayan il olmanın gururunu yaşadık. En büyük mutluluğumuz ise 90 öğrencimizin sertifikalarını Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alması oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'mıza ve gençlerimize göstermiş olduğu özel ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu ilgi, gençliğimiz adına yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunun da önemli bir göstergesidir."

Göç, Yaz Okullarının yalnızca yaz dönemini değerlendiren bir faaliyet olmadığını, gençlerin akademik, sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunan önemli bir eğitim programı olduğunu ifade etti. Göç, programa katkı sunan başta TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci olmak üzere genel merkez yöneticilerine, Bursa teşkilatının tüm kademelerine, gönüllülere, eğitmenlere ve öğrenci velilerine teşekkür eden Göç, gençlere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kültür Sanat, İstanbul, Türkiye, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TÜGVA Bursa’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı yaz okulu buluşmasına rekor katılım - Son Dakika

Bir ülkenin adı değişti Dünyaya resmen ilan ettiler Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler
Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li başkan İBB’ye rest çekti AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
SPK yetkisi olmayan MultiBank’tan bonusla işlem çağrısı SPK yetkisi olmayan MultiBank'tan bonusla işlem çağrısı
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

12:42
Fenerbahçe’de Yüksek Divan karıştı Aziz Yıldırım’dan çok sert tepki
Fenerbahçe'de Yüksek Divan karıştı! Aziz Yıldırım'dan çok sert tepki
12:38
Infantino geri adım attı Kriz çıkaran plan rafa kalktı
Infantino geri adım attı! Kriz çıkaran plan rafa kalktı
12:37
Türkiye’nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
12:05
Erdoğan’a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
11:35
İspanya’nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57’ye yükseldi
İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi
10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 13:54:09. #7.12#
SON DAKİKA: TÜGVA Bursa’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı yaz okulu buluşmasına rekor katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.