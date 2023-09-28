Tuncel Kurtiz vefatının 10. yılında anıldı! Ezel dizisinin setinde oyun havası oynadığı görüntü ortaya çıktı - Son Dakika

Tuncel Kurtiz vefatının 10. yılında anıldı! Ezel dizisinin setinde oyun havası oynadığı görüntü ortaya çıktı

Son Güncelleme: 28.09.2023 09:18

Ay Yapım, Tuncel Kurtiz'i 10. ölüm yıl dönümünde Ezel dizisinin setinden hiç yayınlanmayan dans videosuyla andı. Görüntüde Tuncel Kurtiz ve Kenan İmirzalıoğlu'nun birlikte Ankara havası oynuyor.

Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz, vefatının 10'uncu yılında Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anıldı. Ay Yapım ise Kurtiz'in Ramiz Dayı rolüyle hafızalara kazındığı Ezel dizisinin setinden yayınlanmamış bir video paylaştı.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE ANKARA HAVASI OYNAMIŞLAR

Usta oyuncu Tuncel Kurtiz, 2009 yılında yayına başlayan Ezel dizisindeki Ramiz Dayı rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Günümüzde bile sözleri ve videoları paylaşılan Kurtiz'in dizi setinde dans ettiği bir görüntü yayınlandı. Dizinin yapımcısı Ay Yapım, Kurtiz'in ölüm yıl dönümüne özel sette dans ettiği bir videoyu sevenlerinin beğenisine sundu. Videoda, Tuncel Kurtiz ve Kenan İmirzalıoğlu'nun birlikte Ankara havası oynadığı ve sarıldığı görüntüler yer aldı.

Paylaşımda "Aramızdan ayrılışının 10. yılında eşsiz kişiliği ve benzersiz oyunculuğuyla hepimizde derin izler bırakan çok sevgili Tuncel Kurtiz'i sevgi ve özlemle anıyoruz" ifadelerini yer verildi.

Tuncel Kurtiz vefatının 10. yılında anıldı! Ezel dizisinin setinde oyun havası oynadığı görüntü ortaya çıktı
Tuncel Kurtiz vefatının 10. yılında anıldı! Ezel dizisinin setinde oyun havası oynadığı görüntü ortaya çıktı
Tuncel Kurtiz vefatının 10. yılında anıldı! Ezel dizisinin setinde oyun havası oynadığı görüntü ortaya çıktı

Tuncel Kurtiz, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tuncel Kurtiz vefatının 10. yılında anıldı! Ezel dizisinin setinde oyun havası oynadığı görüntü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuncel Kurtiz vefatının 10. yılında anıldı! Ezel dizisinin setinde oyun havası oynadığı görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
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