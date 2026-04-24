Turgutlu\'da \'Sessiz Saygı\' korteji

24.04.2026 12:53  Güncelleme: 12:54
Turgutlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Turgutlulu öğretmen Ayla Kara ve öğrenciler anısına 'Sessiz Saygı Korteji' gerçekleştirdi.

Koza Parkı Kavşağı'ndan başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sona eren kortejde katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla sessiz yürüyüş yaptı. Sessiz Saygı Korteji sonunda konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Millet iradesinin teminat altına alındığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği çok özel bir günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve derin bir sorumluluk duygusuyla kutluyoruz. Vatanını sevmek çocukları sevmekle başlar. Çünkü bir ülkenin gerçek gücü çocukların yüzündeki tebessümle, aldığı eğitimle, hissettiği güvenle ölçülür. Ne yazık ki yüreğimizi yakan acılar yaşıyoruz. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim olaylar hepimizi derinden sarstı. Hemşehrimiz, kıymetli öğretmenimiz Ayla Kara'yı ve masum evlatlarımızı rahmetle anıyor, onları asla unutmayacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Bir toplumun en büyük beka sorununun eğitimsizlik, ihmal edilen hayatlar ve yarım kalan hayaller olduğunu ifade eden Başkan Çetin Akın, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bu acılar bize bir kez daha gösteriyor ki çocuklarımızın güvenliği, onların yaşam hakkı her şeyin üzerindedir. Çocuklarımızın güven içerisinde büyüyemediği bir yerde hiçbir başarıdan, hiçbir kalkınmadan söz edemeyiz. Sevgili çocuklar, sizler geleceğimizsiniz; bugünün de yarınımızın da en değerli parçalarısınız. Kurduğunuz hayaller, sorduğunuz sorular, ortaya koyduğunuz fikirler bizlere yol gösteriyor. Geleceğimizin teminatı biricik evlatlarım, unutmayın bu ülke sizlere emanet. Ama bu emanet sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda büyük bir umut. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzünün güldüğü, hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bir Türkiye dileğiyle Bayramımız kutlu olsun" - MANİSA

Kaynak: İHA

